Madagascar: Festival des ARTs martiaux - Démonstration haute en couleurs des onze disciplines

Les férus d'arts martiaux se sont réunis autour de Royce Gracie, dimanche au Palais des Sports Mahamasina.

Le Festival des arts martiaux qui s'est tenu au Palais des Sports Mahamasina a été un événement mémorable pour les amateurs d'arts martiaux à Madagascar. Malgré la faible présence de spectateurs, les démonstrations ont été hautes en couleurs et ont captivé l'attention de tous. Onze disciplines y ont été représentées. Chacune a démontré ses spécificités devant la légende du Jiu-jitsu brésilien.

Mis en vedette lors de l'événement, le JJB a été présenté par les grands clubs de la capitale. Les démonstrations en gi et no-gi ont montré la variété des styles et des techniques utilisés pour impressionner Royce Gracie. En karaté, l'équipe nationale, composée de Brandon, Fabio-Lee et Tonisoa, a réalisé un kata spectaculaire. Karine et Tsiky ont, quant à eux, impressionné avec leur démonstration de kumité. L'Aikido Fanantenana, dirigé par maître Lova, a captivé le public avec sa maîtrise et son dévouement envers cette discipline. La lutte, le judo, le taekwondo, le kickboxing et la savate ont permis à leurs membres de l'équipe nationale de démontrer à tout le monde la technique et la spécificité de leur discipline.

Discipline maîtrisée par les Malgaches, la capoeira a été particulièrement appréciée. Elle allie mouvements acrobatiques, danse et musique, créant une expérience unique. En effet, Royce Gracie a terminé sa mission en beauté à Madagascar. Une centaine de combattants ont assisté à un séminaire de 3 heures avec lui dans la matinée. Le Goat du JJB a promis qu'il reviendrait encore au pays. Un grand bravo à Telozoro Events et à la Fédération malgache de JJB pour l'accomplissement de cet évènement historique.