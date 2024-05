Seychelles: Le président du pays souhaite renforcer la coopération avec les Maldives et les Îles Marshall

Les chefs d'État des Seychelles et des Maldives ont discuté du renforcement des relations diplomatiques dans les domaines du tourisme, de la connectivité aérienne, de la protection de l'environnement, du renforcement des capacités et de l'échange de bonnes pratiques, ainsi que de la sécurité maritime.

Selon le State House, le président Wavel Ramkalawan et son homologue des Maldives, Mohamed Muizzu, ont eu des entretiens bilatéraux en marge de la Conférence internationale des petits États insulaires en développement à Antigua et Barbuda.

Ramkalawan et Muizzu ont souligné les excellentes relations entre les Seychelles et les Maldives et l'importance pour eux de se mettre d'accord et d'aborder les préoccupations réelles qui affectent les petits États insulaires.

« Depuis juillet 1980, nos deux nations se sont engagées dans un large éventail de domaines de coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral. J'ai eu l'honneur de me rendre dans votre pays en juin dernier, et notre réunion d'aujourd'hui est l'occasion idéale d'évaluer ce que nous avons accompli jusqu'à présent et de renforcer nos efforts pour assurer une mise en oeuvre réussie. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous pour renforcer le partenariat existant entre nos deux pays", a déclaré M. Ramkalawan.

Muizzu a souligné les très bonnes relations entre les deux îles et leurs habitants et a fait part de l'intérêt de son pays pour le renforcement des liens diplomatiques et l'exploration de nouvelles voies.

La crise climatique reste en tête de l'ordre du jour des discussions, les deux nations cherchant à continuer à utiliser les plateformes internationales pour appeler à une plus grande solidarité mondiale à l'égard de la situation socio-économique, politique, sécuritaire et écologique des petits États insulaires en développement (PEID). D'autres sujets ont été abordés, tels que l'élévation du niveau de la mer, le blanchiment des coraux et l'échange d'expertise technique.

M. Ramkalawan s'est également entretenu avec la présidente des Îles Marshall, Hilda Heine.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coopération dans des domaines clés d'intérêt mutuel et d'explorer de nouveaux domaines susceptibles de renforcer les relations entre les deux nations insulaires.

Les discussions ont porté sur la question existentielle de la crise climatique, telle que l'élévation du niveau des mers et les phénomènes météorologiques défavorables. Les deux nations souhaitent approfondir les discussions sur les stratégies d'adaptation au climat à court et à long terme et sur les politiques gouvernementales fondées sur le climat.

Les deux dirigeants ont discuté des initiatives qui peuvent être mises en oeuvre au niveau local pour renforcer la résilience et parvenir à un développement durable dans l'intérêt des deux peuples.