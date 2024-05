Afrique: Accord Sonatrach-ExxonMobil - Promotion du partenariat entre les compagnies internationales et l'Afrique

ALGER — La Chambre africaine de l'énergie a salué le protocole d'accord, conclu jeudi dernier, entre Sonatrach et la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement en partenariat des ressources en hydrocarbures des bassin d'Ahnet et du Gourara, soulignant l'importance d'un tel partenariat dans la promotion de la collaboration entre les compagnies pétrolières internationales et les pays africains.

Signé à Alger en présence du Pdg du groupe, Rachid Hachichi, et des cadres du groupe et d'une délégation de la compagnie américaine ExxonMobil, cet accord "représente une étape importante dans le secteur énergétique algérien, mettant en évidence des progrès substantiels et de nouvelles opportunités d'investissement. Les deux parties donneront la priorité aux avancées technologiques et à l'adoption des meilleures pratiques en matière de développement durable et de protection de l'environnement", indique cette association basée à Johannesburg (Afrique du Sud).

"En forgeant de tels partenariats, l'Algérie s'assure non seulement l'accès à des technologies et à une expertise de pointe, mais se positionne également en tant qu'exportateur régional de gaz vers les pays européens", a-t-il ajouté.