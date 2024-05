Ile Maurice: Les frères Gurroby reviennent avec une motion de remise en liberté

Ce mercredi 29 mai. C'est la date fixée par le juge Luchmyparsad Aujayeb de la cour d'assises, le mercredi 22 mai, pour écouter le procès intenté aux frères Ritesh et Nitiraj Gurroby, ainsi qu'à Seewoodanand Rawoah, Geoffrey Kurson Imbé, Nogesh Gurroby, Jean Lucandro Prudence et Josué Joey Stephano Jean Baptiste. Cela, dans le sillage de la saisie de drogue record d'une valeur de Rs 3,3 milliards.

En effet, le procès intenté aux accusés a été appelé mercredi dernier, mais en l'absence de trois accusés en cour, il a été ajourné. Lors de la prochaine séance, les accusés, qui ont retenu les services de Meᣵ Gavin Glover, Senior Counsel, Shameer Hussenbocus et Alvin Juwaheer, devront signifier s'ils plaident coupable ou non coupable.

En attendant, les avocats des accusés présents ont présenté une motion de remise en liberté devant la Cour suprême. Cela, après le refus de la Bail and Remand Court d'accorder la liberté sous caution aux accusés, leurs motions ayant été rejetées par la magistrate. L'affaire entourant cette requête sera appelée les 12 et 26 juillet.

Possession d'héroïne et de haschich

Ritesh Gurroby fait face à deux accusations formelles de trafic de drogue avec circonstances aggravantes - possession d'héroïne et possession de résine de cannabis pour la distribution.

Son arrestation a eu lieu le 2 mai 2021 lorsque les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont effectué une perquisition sur un terrain privé, situé à la route du Club Med à Pointe-aux-Canonniers. Cela, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah. La découverte de trois endroits, dans un rayon de dix mètres, a été faite, avec des tas de branches et de feuilles ainsi que de la poudre de piment et des écailles de poisson éparpillées dessus. Les endroits semblaient avoir été altérés.

En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs qui renfermaient des sacs en raphia ont été retrouvés. Les agents ont saisi 219 colis d'héroïne ainsi que 26 colis de résine de cannabis, également appelée haschich, le poids total étant de 244 kg et la valeur dépassant Rs 3,3 milliards.

Pour les enquêteurs, le vigile faisait référence aux accusés lorsqu'il a répondu, lors d'un exercice de confrontation aux pièces à conviction sur les lieux : «Ladrog dan sa sak ki lapolis finn tire la, mo patron Ritesh ek so gran frer Niresh ek de gro beta kosto ki kapav reponn lor la. Zot ti vinn sa plas-la merkredi ou zedi dan lazourne.» Il est ainsi reproché à Ritesh et Nitiraj Gurroby, de même qu'à Seewoodanand Rawoah, d'avoir été en possession de la drogue saisie. Geoffrey Kurson Imbé est, lui, accusé d'avoir acheminé la drogue, alors que Nogesh Gurroby et ses présumés acolytes, en l'occurrence Jean Lucandro Prudence et Josué Joey Stephano Jean Baptiste, auraient facilité le transport de la drogue.