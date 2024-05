Ile Maurice: Afsar Ebrahim - «Erik ten Hag est l'homme de la situation»

interview

Pour la deuxième saison de suite, Afsar Ebrahim était à Wembley samedi dernier pour encourager son équipe fétiche, Manchester United, en finale de la FA Cup. Contrairement aux autres fans, il annonçait une victoire dans cette compétition de longue date. Pourquoi une telle confiance et quel avenir pour les Red Devils, alors que le sort d'Erik ten Hag doit être déterminé par INEOS cette semaine ?

Afsar, pour la deuxième année de suite vous avez assisté à la finale de FA Cup 100% mancunienne. Comment était l'ambiance à Wembley cette fois ?

Les supporters de United étaient tout simplement incroyables. Ils sont restés debout pendant 90 minutes en chantant, en criant et en exhortant l'équipe à pousser. On nous a donné des drapeaux rouges, blancs et noirs. Ceux-ci ont été agités avant le début du match, à la mi-temps et à la fin. Visuellement, c'était magnifique. J'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux matches de Manchester United, mais cette fois, le soutien était tout simplement époustouflant. Après le match de Newcastle, Erik ten Hag avait déclaré que les garçons donneraient tout pour ramener la Coupe à la maison et ils l'ont fait, avec brio ! C'est bien plus qu'une victoire. C'est un match charnière et pourrait signifier un changement d'ère. À présent, gagner le Community Shield en août serait une victoire psychologique sur la plus grande équipe d'Angleterre...

Vous êtes l'un des rares qui avait dit de longue date que Man Utd allait remporter cette FA Cup, alors que peu de monde y croyait. Qu'estce qui vous a rendu aussi confiant ?

L'année dernière, lorsque nous avons perdu contre City en finale de la Coupe, nous étions la meilleure équipe, à l'exception de deux erreurs de De Gea. Là-bas, j'ai dit que nous reviendrions pour la gagner parce que le projet ETH ne nous rapporterait pas encore le titre, mais la Cup restait la meilleure opportunité pour nous. Le quart de finale contre Liverpool était un classique. Ensuite, United a eu une saison à oublier et pour la première fois, nous avions Varane et Martinez alignés comme défenseurs centraux. Potentiellement, l'équipe avait ce qu'il fallait pour briser l'hégémonie des Cityzens, à l'exception des blessures.

Des drapeaux rouge, noir et blanc ont été distribués aux fans mancuniens à Wembley.

Les médias et la vox populi ont été sans pitié avec Ten Hag, mais vous, vous l'avez soutenu. Pourquoi ?

Il a une approche méthodique, c'est l'homme de la situation. Il est très tactique mais il a besoin des joueurs pour le faire. Il n'a pas eu de chance avec les blessures et des joueurs comme Anthony ne se sont pas encore adaptés. Les supporters veulent le succès instantanément, c'est ça le problème. Ce sont ces mêmes supporters qui avaient critiqué Ferguson qui a remporté sa première coupe après quatre ans et ensuite le titre, beaucoup plus tard. Les managers ont besoin de temps pour construire. Mikel Arteta en est l'exemple parfait. Il est arrivé deux fois deuxième et n'a encore rien gagné. Les Gunners ne demandent pas son limogeage. Sans surprise pour moi, le Bayern Munich voulait ETH figurez-vous ! Vous savez que Ferguson n'a jamais battu Pep lors d'une finale, contrairement à ETH ?

Qu'est-ce qu'il faudrait pour revoir le grand Manchester de retour ?

Nous avons besoin de quelques bonnes fenêtres de transfert. La prochaine sera cruciale. Ten Hag a posé une base solide avec les jeunes Garnacho, Mainoo, Hojlund, et Amad. Il construit autour de Bruno. Nous avons besoin d'un arrière droit et d'un milieu défensif solides ainsi que d'un autre milieu de terrain et d'un avant-centre expérimenté pour encadrer Hojlund. Je pense que c'est un joueur à 25 buts par an. Nous sommes à deux saisons de pouvoir briguer le titre de champion.

Le destin de Ten Hag décidé cette semaine lors d'une réunion du Board

Selon plusieurs sources en Angleterre, la décision de se séparer d'Erik ten Hag et de prendre un nouveau manager pour Manchester United avait été décidé par les dirigeants mancuniens avant même que la finale de la Fa Cup ne soit jouée. Selon les révélations d'un journaliste du Telegraph, des discussions auraient été entamé avec avec le désormais ex-coach de Chelsea, Mauricio Pochettino, licencié récemment de son poste, et avec Thomas Frank, qui est lui toujours en poste à Brentford jusqu'en 2027. Toutefois, après la victoire en FA Cup, les supporters sont à fond derrière leur entraîneur et ne veulent plus entendre parler de s'en séparer. La vox populi fera-t-elle plier Jim Ratcliffe et Ineos ? Une réunion du Board de Man Utd doit avoir lieu cette semaine pour prendre une décision sur l'avenir du technicien batave.