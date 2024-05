Ile Maurice: Procès de Sadulla et Meetoo - Des documents attendus

Le procès intenté contre Multazaam Sadulla et Yassiin Meetoo devait avoir lieu devant le juge Luchmyparsad Aujayeb de la cour d'assises, le mercredi 22 mai.

Les deux accusés devaient plaider coupable ou non coupable dans le sillage de l'affaire entourant la fusillade mortelle de Manan Fakhoo, âgé de 56 ans habitant Beau-Bassin, le 20 janvier 2021 à proximité de son domicile. Les avocats de Yassiin Meetoo, Meᣵ Rama Valayden et Naushad Paurobally, ont indiqué en cour qu'ils attendent la transmission du dossier à charge.

Me Nabiil Shamtally et la Senior Counsel Narghis Bundhun ont pour leur part soutenu qu'ils sont en attente des photographies et des plans ébauchés de l'enquête ainsi que les déplacements des accusés et les documents qui devront leur être communiqués par le Parquet. Une fois la communication faite, leur client, Multazaam Sadulla, fera sa déclaration d'innocence ou de culpabilité en cour.

Le procès à nouveau appelé le 16 juillet

Pour rappel, les deux hommes font l'objet d'une accusation formelle d'aiding and abetting in the commission of a crime - to wit to commit the murder of one Manan Fakhoo. Yassiin Meetoo avait dans un premier temps catégoriquement nié son implication dans la fusillade qui a coûté la vie à Manan Fakhoo. Il avait d'ailleurs fourni un alibi. Mais un développement de taille est survenu au cours de l'enquête. Le suspect de 35 ans, domicilié à Vallée-Pitot, a finalement décidé de tout dire en présence de son homme de loi, Me Rouben Mooroongapillay. Et cela, contre le bénéfice de l'immunité.

%

Selon ses aveux, ils étaient deux motocyclistes chargés d'abattre Manan Fakhoo, soit Ajam Beeharry, un habitant Camp-Yoloff âgé de 26 ans et qui pilotait la moto noire, et Ajmal Aumeeruddy, le passager qui a fait feu sur Manan Fakhoo. Ce dernier se trouvait dans sa voiture garée à l'angle des rues Martindale et Swami Dayanand à Beau-Bassin, à quelques mètres de son domicile.

Yassiin Meetoo a affirmé avoir facilité leur fuite en les véhiculant et en dissimulant le deux-roues dans sa camionnette, qui a été saisie par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team. Rappelons qu'à un certain moment après l'attentat, la grosse cylindrée a disparu des images CCTV et qu'aucune trace de son trajet n'a été relevée.

Quant à Multazaam Sadulla, il lui est reproché d'avoir comploté avec ses présumés acolytes, Umar Beeharry, Ajmal Aumeeruddy, Saif Sadullah, Mursalaat Sadulla et Yassiin Meetoo, pour infliger une correction mortelle à Manan Fakhoo. Et cela, en raison du lynchage subi par l'internaute Fardeen Okeeb, acte qui aurait été commandité par les hommes de Manan Fakhoo.