Cote d'Ivoire: Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée- Les acquis du pays présentés

La mise en œuvre du projet régional « Appui à la Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée » financé par Expertise France a permis, à travers le Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes (Cnltp) l’installation et l’équipement en Côte d’Ivoire de cinq Cellules régionales de lutte contre la traite des personnes. L’Information est rapportée par le Cicg. Notamment dans les régions du Sud-Comoé (Aboisso), du Gontougo (Bondoukou), du Poro (Korhogo), du Haut-Sassandra (Daloa) et de San-Pedro (San-Pedro) de 2021 à 2023.

Cette information reprise par la source indiquée plus haut, a été donnée par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, à la clôture de l’atelier bilan dudit projet tenu les 21 et 22 mai à Abidjan-Cocody.

Toujours selon la ministre, l’on note également la conception et l’intégration de modules sur la thématique dans les curricula de formation des Écoles de Police d’Abidjan et de Korhogo, de l’Institut national de Formation Judiciaire (Infj) et de l’Institut national supérieur de formation sociale (Insfs) et le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale à travers la formation de 547 Officiers et Agents de police judiciaire (OPJ et APJ) et de 182 magistrats sur les thématiques de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.

Depuis 2012, le gouvernement ivoirien est dans une lutte sans merci contre la lutte de la traite des personnes notamment des enfants.