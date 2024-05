Tunisie: Meeting Canet France - Bons résultats des Tunisiens

Ce meeting de Canet, en sa 36e édition , a été programmé pour les samedi 25 et dimanche 26 mai à la piscine Arlette-Franco de Canet-en-Roussillon. En cette année olympique, il avait une saveur particulière.

Année olympique oblige, la liste des délégations présentes au Mare Nostrum comporte tout ce qui se fait au mieux dans le monde de la natation mondiale.

A part les Américains et les Australiens qui étaient absents en raison de l'éloignement géographique, les plus grands noms étaient présents. A commencer par les Français, et notamment Maxime Grousset. Triple médaillé aux derniers championnats du monde, en 2023 au Japon, le Néo-Calédonien viendra se tester sur le sprint à trois semaines des championnats de France de Chartres, qui seront qualificatifs pour les JO. Ce meeting a été profitable pour les trois nageurs tunisiens engagés.

C'est ainsi que l'on a enregistré une double victoire de Ahmed Jaouadi sur 400 m nage libre en 3:48.62 et 800 m nage libre en 7:52.44.

Déjà qualifié aux JO après sa performance de 3:45.95 réalisé à Nice le 20 mars. Jaouadi s'est approché de 79 /100 de seconde du minima A de participation olympique qui est de 7:51.65.

Rami Rahmouni, 15 ans, lui, a pour sa part réussi l'exploit d'accéder au podium en se classant 3e du 800 m NL en 8:01.60 améliorant au passage son record personnel de 8 secondes 21/100. Sur 400 m NL, Il s'est classé 5e en 3:52.69 à seulement 13/100 de son record personnel.

Le 3e nageur tunisien aligné à Canet, Belhassen Miled, n'a pas démérité ; Il a accédé aux finales du 400 m 4 nages 5e en 4:26.62 et 200 m 4 nages 6e en 2:04.79 . Il est à noter que Rami Rahmouni enchaînera une seconde participation à Barcelone les 29 et 30 mai avec au programme le 1.500 m NL et le 400 m NL

Bravo les jeunes.