Madagascar: Secteur maritime - Mise en place d'un instrument de gestion de crises

L'Etat, par le biais du Centre de Fusion d'Informations Maritimes (CFIM), procède à la mise en place d'un instrument stratégique de gestion des crises au niveau du secteur maritime.

Cela s'avère primordial en raison de la fréquence des incidents et de l'accroissement des menaces caractérisant la situation géographique et géostratégique de l'espace maritime de Madagascar. Raison pour laquelle, les différentes parties prenantes impliquées dans les activités en mer ont participé activement à l'atelier de gestion des crises maritimes, organisé pendant cinq jours dans les locaux du CFIM à Ankaditoho Soanierana.

Cette activité est menée en collaboration avec le projet CRIMARIO II, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France. L'objectif consiste à améliorer les connaissances et les compétences des acteurs chargés de la gestion des crises au sein des différents départements ministériels et agences nationales concourant à l'action de l'Etat en mer.

Il s'agit entre autres, de la Primature par le biais du CFIM, du ministère de Forces Armées, du ministère délégué en charge de la Gendarmerie, du ministère de la Sécurité publique, du ministère du Transport et de la Météorologie, du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère des Affaires étrangères. Un groupe de gestion des crises maritimes doit être constitué. Cela entre dans le cadre de la mise en oeuvre des actions du gouvernement pour prioriser ses engagements sur la paix et la sécurité.