Madagascar: Insécurité - Recrudescence des cambriolages à Miandrarivo

Les habitants du fokontany de Miandrarivo Ambanidia, dans le deuxième arrondissement de la capitale, sont plongés dans l'inquiétude suite à une série de cambriolages.

Généralement sans violence, les cambrioleurs ciblent en particulier les cuisines des maisons dans la nuit. La dernière effraction a eu lieu dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, touchant la cuisine d'une gargote locale. Les préjudices sont encore inconnus, mais mercredi dernier, un cas similaire s'est produit non loin de la gargote. Les voleurs ont opéré dans la nuit, échappant à la vigilance des propriétaires.

Au petit matin, ces derniers ont découvert leur cuisine grande ouverte et leurs biens volés, dont un coq et des cuvettes en plastique. Fait étrange, les voleurs n'ont pas emporté d'objets de plus grande valeur comme les appareils électroménagers et les cocottes en aluminium. Selon les témoignages, les cambriolages se déroulent pendant la nuit, profitant du sommeil des propriétaires.

Les voleurs s'introduisent par effraction dans les cuisines pour ensuite s'emparer de divers objets, notamment les volailles, les ustensiles de cuisine, les cuvettes et autres objets en plastique. Vendredi dernier, un suspect a été arrêté en flagrant délit et en plein jour. Il tentait de voler un poulet dans la cour d'une maison. Il a failli être lynché par la population en colère avant d'être remis à la police. Ces cambriolages à répétition sèment la panique parmi les habitants de Miandrarivo, qui craignent désormais pour leur sécurité et leurs biens. Ils exhortent les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à ce fléau et à identifier les auteurs de ces actes de banditisme.