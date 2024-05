Madagascar: EPS au baccalauréat - Les produits énergisants ont de moins en moins la cote

Les sensibilisations semblent commencer à porter leurs fruits. Le recours aux produits énergisants séduit de moins en moins de candidats si l'on en juge par les séances d'épreuves pratiques d'éducation physique et sportive (EPS) qui ont eu lieu jusqu'ici, dans le cadre de l'examen du baccalauréat.

Aucun incident majeur lié à la prise de produits énergisants n'a été rapporté. Il est vrai que le recours à ce type de produits aux épreuves pratiques d'EPS aux examens officiels a fait rage il y a quelques années. Ce, en espérant « booster » l'organisme et réaliser de belles performances pour de meilleures notes. Par le passé, d'autres cas de malaises plus ou moins graves, voire de décès, liés à la prise de produits énergisants, ont déjà été observés, mais dans le cadre d'autres concours, en dehors du baccalauréat.

Depuis plusieurs années, les examinateurs et responsables des séances pratiques d'EPS aux examens officiels, sensibilisent les jeunes candidats sur le danger que représentent ces produits énergisants, consommés en qualité, notamment sur le coeur.

Il faut savoir qu'à la différence des produits ou boissons dites « énergétiques » qui ne contiennent généralement que du sucre, des sels minéraux, des vitamines et des antioxydants, les produits et boissons dits « énergisants », eux, contiennent généralement beaucoup de sucre, de la caféine, et souvent, de la taurine et des extraits de plantes réputées pour leurs vertus contre la fatigue tel le ginseng, mais qui deviennent dangereux en cas de consommation excessive car ont des impacts sur le rythme cardiaque.

Ce, outre leurs autres effets indésirables comme les troubles du sommeil, l'irritabilité ou encore les maux de tête ainsi qu'un risque accru d'accoutumance. Ces produits énergisants sont ainsi fortement déconseillés en cas de pratique du sport. Les initiatives de sensibilisation ont fait baisser le recours à ces produits, et les cas de malaises graves et de décès déjà survenus par le passé semblent avoir fait raviser ceux qui avaient l'intention d'y avoir recours.

Rappelons que cette année, les épreuves d'EPS au baccalauréat ont débuté le 11 mai pour Analamanga, et s'achèveront le 21 juin 2024. Dans d'autres régions et districts, comme à Mahajanga, les épreuves pratiques sont également en cours depuis le 21 mai et s'achèveront le 21 juin. Pour la ville de Mahajanga en particulier, les épreuves ont lieu du 10 au 21 juin 2024.