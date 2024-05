Afrique de l'Est: Karaté - Championnat d'Afrique de l'Est - Jessica Soary, une des grandes chances de médailles d'or

Jessica Soary Raboanaritompo est encore maintenue dans l'équipe nationale de karaté-do. Elle promet une médaille d'or au Championnat d'Afrique de l'Est qui se déroulera à Madagascar dans deux semaines.

Trois fois championne de Madagascar, double médaillée d'or lors des Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI) en équipe et en individuel, et vice-championne de l'Ambassador's Cup International JKA, Jessica Soary Raboanaritompo est parmi les 39 combattants qui défendront les couleurs malgaches du 6 au 9 juin dans la capitale, à l'occasion du Championnat d'Afrique de l'Est. Ayant le grade de 3ème Dan, Jessica sera engagée dans la catégorie Senior dame moins de 68 kg. Son parcours est impressionnant, et elle aspire à prouver sa valeur durant ce sommet. « Je veux prouver à tout le monde que je mérite ma place, je cherche à atteindre des niveaux élevés de performance. Cette compétition pourrait m'ouvrir des portes et me mener à une carrière plus professionnelle », a-t-elle déclaré.

Entrepreneuse sportive. Jessica Soary Raboanaritompo est bien plus qu'une simple karatéka. À 19 ans, elle est déjà très active dans le monde sportif. Elle travaille dans le développement, gère une salle de sport, offre du coaching et organise des événements sportifs. Son rêve est de faire carrière dans le sport, et une troisième médaille d'or dans une compétition internationale pourrait lui ouvrir encore plus d'opportunités. De ce fait, elle fait preuve d'une grande détermination dans sa préparation pour le championnat. Cependant, elle a avoué que jongler entre les études, le travail et l'entraînement n'est pas facile, mais elle s'efforce de trouver un équilibre. Avec l'équipe nationale, la motivation et le moral sont vitaux, et elle sait s'adapter aux défis qui se présentent.

Jessica Soary a commencé le karaté à l'âge de 9 ans au club ASKA, où elle est restée jusqu'à présent. Ses coachs, Olivier Ralainambinina et Fenosoa Patrick, la suivent de près, ainsi que le coach national Georges Hafizou. Travailler tout en étant athlète est un défi de taille pour Jessica. Pourtant, beaucoup de gens minimisent son travail en raison de son jeune âge, mais pour elle, l'équilibre entre ces trois priorités est essentiel. « Karaté, études et travail sont toutes mes priorités. Il faut savoir prendre des risques et avoir confiance en soi. Je suis quelqu'un qui ne dépend de personne, je travaille pour subvenir à mes besoins, ce qui me permet d'étudier et de pratiquer le karaté en même temps, car détrompez-vous, être une athlète demande beaucoup d'investissement personnel », a-t-elle avancé. En plus du karaté, Jessica s'entraîne à la musculation et au fitness, et elle explore actuellement le crossfit. Sa mère, qui pratique la boxe, l'a toujours inspirée. Depuis toute petite, elle a aimé les sports de combat, et le karaté est devenu son choix, même si au départ, c'était simplement parce qu'elle devait faire un sport. Depuis, c'est devenu bien plus que cela.