Afrique: La liste de la Mauritanie pour le derby, avec ses 'Sénégalais' !

Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie, a dévoilé dimanche soir la liste des 25 joueurs retenus pour défier le Soudan (06 juin) et les Lions du Sénégal pour un derby haletant (09 juin), à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pas de grands bouleversements dans cette liste par rapport au groupe qui a atteint les 8es de finale de la dernière CAN. Parmi les joueurs sélectionnés par le franco-comorien né à Marseille, on peut toutefois remarquer la présence de plusieurs éléments qui étaient éligibles également pour le Sénégal, ce qui va donner une saveur encore plus particulière à ce derby.

L'arrière gauche Khadim Diaw (25 ans, Al-Hilal au Soudan) a ainsi représenté au début de sa carrière l'équipe A' du Sénégal (4 capes), ce qui a valu des sanctions à la Mauritanie l'an dernier. Babacar Niasse, gardien de but de 27 ans à l'EA Guingamp en Ligue 2, a quant à lui été capé à 2 reprises avec les moins de 17 ans du Sénégal en 2011 avant d'opter pour le pays de son grand-père plus d'une décennie plus tard (en 2022).

Papa Ndiaga Yade, attaquant à Quevilly-Rouen Métropole également en Ligue 2 (4 buts en 34 matchs cette saison), est aussi natif du Sénégal. Le gaucher d'1 mètre 86 est en effet né à Saint-Louis et a été formé au sein de la célèbre académie Génération Foot avant de débuter au FC Metz (club partenaire), suivant ainsi le même parcours qu'un certain Sadio Mané ou de son meilleur ami et international béninois Désiré Segbé Azankpo.

L'attaquant Pape Ibnou Ba (31 ans) évolue lui aussi dans l'antichambre de l'élite française, au sein du club de Concarneau. Avec les Bretons, le natif de Saint-Louis qui a débuté sa carrière à l'ASC La Linguère et au Stade Mbour a planté à pas moins de 12 reprises en 31 matchs de Ligue 2. A l'instar des trois autres joueurs cités, ce match à venir face à son pays de naissance est sans doute particulier pour lui.

La Mauritanie dos au mur !

Lors du dernier rassemblement de mars, la Mauritanie avait perdu en amical contre le Mali (2-0) avant de réussir à accrocher les Lions de l'Atlas du Maroc (0-0), également lors d'une opposition amicale. Les huitièmes de finaliste de la dernière CAN ont mal débuté dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, faisant simplement nul face au Soudan du Sud (0-0) après s'être inclinés contre la RD Congo (2-0) lors de la première journée. Il y a donc urgence de points pour les Mourabitounes et il faudra battre le Soudan et créer l'exploit face à la bande à Mané s'ils veulent rester en vie dans cette poule B !

Equipe J V D N +/- Points

1 Sénégal 2 1 1 0 4 4

2 Sudan 2 1 1 0 1 4

3 Congo DR 2 1 0 1 1 3

4 Togo 2 0 2 0 0 2

5 Mauritania 2 0 1 1 -2 1

6 South Sudan 2 0 1 1 -4 1