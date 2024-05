Cameroun: Annie Tchoko - 'Non pour l'exigence de la carte de séjour pour l'inscription sur les listes électorales'

La diaspora camerounaise s'apprête à organiser une manifestation pacifique et non violente le vendredi 31 mai 2024 devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. C'est dans ce sillage que la rédaction de Camer.be s'est approchée de Madame Annie Tchoko,militante et activiste des droits humains, coordinatrice de United 4 Cameroon , l' une des responsables de l'organisation de cette manifestation...

La diaspora camerounaise d'Europe et plus particulièrement du Royaume de Belgique appelle à manifester de manière pacifique le 31 mai 2024 à Bruxelles devant les locaux de l'ambassade du Cameroun, à Bruxelles. Quels sont les buts de cette manifestation?

Bonjour à vous merci de nous accorder cette marque d'attention. Nous comptons manifester de manière pacifique et non violente devant les locaux abritant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles le vendredi 31 mai prochain. Le but étant de dénoncer la fraude pré électorale concernant le déroulement des inscriptions sur les listes électorales, interpeller la communauté nationale et internationale sur les violations du droit de vote, sensibiliser les Camerounais à continuer à s'inscrire massivement.

Comme vous nous l'aviez dites, quelle est votre réaction sur les opérations d'inscription sur le fichier électoral en cours notamment pour les Camerounais de la diaspora et plus précisément en Belgique ?

Merci de me poser cette importante question. Pour le cas de la Belgique : nous avons entrepris des démarches depuis 2023 afin que l'ambassade du Cameroun et d'autres représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger ouvrent les inscriptions, Mais cela n'a pas été fait dans les règles de l'art.

Nous avons continué à mettre la pression, et finalement elles ont ouvert les inscriptions récemment au mois de Mai, nous saluons mais beaucoup reste à faire : nous exigeons la suppression de l'exigence de la carte de séjour, par ailleurs, la tranche d'heure prévue pour les inscriptions est très réduite, nous voulons que le personnel d'Elecam soit disponible une journée entière pour inscrire les Camerounais, enfin que le personnel de l'ambassade parle avec courtoisie aux Camerounais. Nous avons tous vu en 2018, le président du Sénat Camerounais, parti de Yaoundé et se trouvant en séjour médical à Paris aller voter à l'ambassade du Cameroun. Avait-il un titre de séjour ? Pourquoi insister sur ce volet alors qu'un simple passeport par exemple suffit pour se faire inscrire. L'exigence de la carte de séjour par Elecam est une mesure pour exclure plusieurs Camerounais du processus de vote au niveau de la diaspora.

En tant qu'activiste, défenseure des droits humains, pensez vous que ces manifestations pourront faire bouger le landerneau politique au Cameroun ?

Nous pensons que ça fera bouger les choses car nos actions ont toujours fait bouger les lignes..

Un dernier message à l'intension de la diaspora camerounaise ...

Nous invitons toute la diaspora à être présent vendredi 14 mai 2024 devant l'ambassade pour défendre le droit de vote qui est un droit constitutionnellement consacré et que nul n' a le droit de nous le priver. Nous devons exiger une transparence dans le processus électoral pour éviter un énième hold UP électoral et ça commence par les inscriptions massives sur les listes électorales.