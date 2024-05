Madagascar: Digitalisation de l'enseignement - Le staff de l'ES-DES, certifié à l'international

L'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES), travaillant en étroite collaboration avec l'ONG ACDM, fait partie des pionnières en matière de digitalisation de l'enseignement à Madagascar.

Elle dispose entre autres de la première TV et radio web qui constitue une application reconnue à l'échelle internationale et pouvant être téléchargeable sur un téléphone portable ayant un système Androïd.

« L'application de l'intelligence artificielle est également sur la bonne voie dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. Raison pour laquelle, le staff de l'ES-DES incluant le personnel enseignant et l'administration ainsi que les formateurs et les responsables de nos antennes réparties dans 20 régions, a suivi tout récemment une formation, suivie de conférences-débats à Antsirabe. L'objectif consiste à se familiariser avec cette digitalisation tout en s'imprégnant des dernières tendances en matière d'enseignement supérieur et des innovations pédagogiques pour ne citer que cette Intelligence Artificielle. A l'issue de cette formation, notre staff est maintenant certifié à l'international surtout en matière d'amélioration des pratiques pédagogiques et de développement pédagogique », a évoqué le Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette école de développement lors de sa rencontre avec la presse.

Formation à distance

Ensuite, un immeuble pouvant accueillir plusieurs centaines d'étudiants et portant l'enseigne de l'ES-DES a été inauguré à Antsirabe. « Il s'agit d'une stèle marquant la célébration du 10e anniversaire de l'école qui va bientôt ouvrir le niveau Master en présentiel à compter de 08 juin 2024. La vulgarisation de la formation à distance se poursuit également afin que tous les étudiants dans les régions puissent profiter de la digitalisation de l'enseignement en utilisant les nouvelles technologies », a déclaré Jean Fidelys Rabemahenina, responsable au sein de l'administration à l'ES-DES.

Parlant de la mise en oeuvre de la plateforme TV et radio en ligne, « Les Professeurs peuvent y envoyer leurs cours, préparer des examens en ligne et ensuite les corriger. Les inscriptions et les paiements des frais de scolarité se feront également en ligne. Et bien évidemment, nous allons bientôt procéder à la numérisation des examens et des regroupements », a fait savoir Andrianomentsoa Andoniaina Lucas, responsable de communication de l'ES-DES.

Quant à Aro Andrianiriantsoa, une étudiante en 2e année de Gestion, elle pratique déjà un stage en se familiarisant à l'opérationnalisation de cette plateforme. « À l'issue de la formation à Antsirabe, j'ai également acquis des connaissances en matière de gestion du personnel, de la motivation des employés et des relations inter-entreprises », a-t-elle témoigné.