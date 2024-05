Madagascar: Projet CLiMiT - La biomasse circulaire au coeur du développement territorial

Le projet CLiMiT a été lancé, en tant qu'initiative innovante visant à promouvoir la circularité de la biomasse comme levier de développement territorial.

Face aux défis du changement climatique et aux pertes dues à la logique linéaire des flux (extraire, utiliser et jeter), CLiMiT propose une approche circulaire pour maximiser l'utilisation de la biomasse et minimiser les déchets. Piloté par le CIRAD (Centre international de recherche agronomique pour le développement) et le FOFIFA-DRZVP, et soutenu par le Programme INTERREG de l'Union européenne, le projet se distingue par sa collaboration étroite avec les acteurs locaux.

En partenariat avec l'AVSF (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières), CLiMiT vise à co-construire avec les acteurs du terrain, de la recherche et du développement, une boîte à outils pour accompagner la transformation des territoires. Selon ses initiateurs, l'objectif principal du projet est de repenser les flux de biomasse pour une utilisation plus efficace et durable.

Cette démarche collaborative assure que les solutions développées sont adaptées aux besoins spécifiques des communautés locales. En intégrant les principes de l'économie circulaire, CLiMiT aspire à créer des modèles de développement territoriaux résilients, économiquement viables et écologiquement responsables.