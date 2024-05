Burkina Faso: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - Les Etalons toujours sans Bertrand et Dayo

Le sélectionneur national, Brama Traoré, a officialisé, le lundi 27 mai 2024, la liste des joueurs retenus pour affronter l'Egypte et la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C'est un groupe toujours sans Bertrand Traoré et Issoufou Dayo qui ira défier les 6 et 10 juin 2024 les Pharaons et les Leone Stars.

Ce qui était un secret de polichinelle a fini par être confirmé. Le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré et son vice-capitaine, Issoufou Dayo, comme lors du premier regroupement sous l'ère Brama Traoré, manquent encore à l'appel. Contrairement à la dernière fois où il s'agissait de deux matches amicaux, cette fois-ci, ce sont des matches officiels entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Et ce sera face aux Pharaons d'Egypte au Caire le 6 juin prochain, et 4 jours plus tard à Bamako face aux Leone Stars de la Sierra Leone. Sur les raisons de ces deux

absences, le sélectionneur Brama Traoré est resté évasif. « J'ai communiqué longuement avec Bertrand et je lui ai dit de vive voix que le football est ainsi. Il y a des choix, on a discuté sur des points passés, mais je n'étais pas là. On continuera à communiquer », a-t-il laissé entendre sur le cas du sociétaire de Villarreal.

Quant à Issouf Dayo, il a avoué avoir échangé aussi avec lui. « Je leur ai bien signifié que nous sommes ensemble », a-t-il ajouté. De cette sélection, l'on note les retours de Hervé Kouakou Koffi, Farid Ouédraogo, Boureima Hassane Bandé, Saidou Simporé, Mohamed Konaté. Sébastien Tou, Mohamed Zegué Traoré, Clément Pitroipa, Abdoul Razack Yoda, Salif Tieteta, Kader Ouattara, eux, n'ont pas bénéficié cette fois-ci de la confiance de Brama Traoré et de son staff. Tout compte fait, avec 4 points+3 derrière l'Egypte, coach Brama et ses poulains doivent tout faire pour ramener au minimum un point du Caire et triompher de la Sierra Leone à Bamako s'ils veulent toujours croire à une qualification historique à la fête quatriennale du football mondial.

Liste des joueurs

Gardiens

Hervé Koffi(Sporting Charleroi, D1 Belgique)

Kilian Nikièma (ADO Den Haag, D2 Pays-Bas)

Farid Ouédraogo (Vita club, D1 RD Congo)

Défenseurs

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, D1 Allemagne)

Valentin Nouma (FC saint Éloi Lupopo, D1 RD Congo)

Steeve Yago (Aris Limassol, D1 Chypre)

Yacouba Nasser Djiga (Étoile rouge de Belgrade, D1 Serbie)

Adamo Nagalo (FC NordsjaElland, D1 Danemark)

Saïdou Simporé (National Bank, D1 Égypte)

Mohamed Ouédraogo (SCR Altach, D1 Autriche)

Milieux

Gustavo Fabrice Sangaré (Quevilly-Rouen, D2 France)

Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC, D1 Égypte)

Cédric Badolo (Sheriff Tiraspol, D1 Moldavie)

Stéphane Aziz Ki (Young Africans, D1 Tanzanie)

Ismahila Ouédraogo (Panserraikos FC, D1 Grèce)

Sacha Bansé (Valenciennes, D2 France)

Régis N'do (CF Estrela Amadora, D1 Portugal)

Attaquants

Dango Aboubacar Faissal Ouattara (AFC Bournemouth, D1 Angleterre)

Ousseni Bouda (Earthquakes de San José, D1 États-Unis)

Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk, D1 Ukraine)

Bureima Hassane Bandé (HJK Helsinki, D1 Norvège )

Mohamed Konaté (Akhmat Grozny, D1 Russie)

Hassimi Traoré (Cancun FC, Mexique)