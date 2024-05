Burkina Faso: 60 ans de l'AIB - Célébration d'une référence dans l'univers médiatique

L'Agence d'information du Burkina (AIB) a célébré, ce lundi 27 mai 2024, ses 60 ans d'existence. A cette occasion, les responsables de l'Agence ont salué les actions de proximité abattues au quotidien par les travailleurs et la fidélité de ses consommateurs.

L'Agence d'information du Bur-kina (AIB) a été créée par une loi, le 27 mai 1964. En ce jour d'anniversaire, la Directrice générale des Editions Sidwaya, Badoh Assétou a félicité les travailleurs de l'AIB qui permettent aux millions de Burkinabè de suivre les infos à travers son large réseau de correspondants. Badoh Assétou, s'adressant aux travailleurs, à l'occasion des 60 ans de l'Agence, a également salué tous les directeurs qui se sont succédé à la tête de l'AIB. Selon le Secrétaire général des Editions Sidwaya, Noufo Enok Kindo, l'Agence d'Information du Burkina est une source fiable et joue un rôle capital dans l'univers médiatique du pays.

« L'Agence, en tant que pourvoyeuse d'informations pour les autres médias, est un outil important pour l'Etat »,

a-t-il reconnu. Il a par ailleurs salué les nombreux sacrifices consentis par les différents directeurs qui ont présidé cet organe de presse. Le directeur de l'Agence d'information du Burkina (AIB), Aimé Mouorissing Kambiré, a quant lui, souhaité la fin de la crise sécuritaire afin que l'AIB puisse continuer à se développer davantage au niveau des régions. Selon lui, lorsque les conditions seront réunies, l'organe pourra poursuivre le maillage du territoire national avec des correspondants dans les chefs-lieux de commune.

Le directeur Kambiré a aussi souligné que l'organe espère pouvoir améliorer ses services de production et de diffusion grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment le recours à l'intelligence artificielle. Il a en outre salué le sacrifice des correspondants qui, avec peu de moyens, affrontent la dure réalité des milieux ruraux pour remonter l'information sans oublier les zones touchées par le terrorisme. Le rédacteur en chef de l'AIB, Tilado Apollinaire Abga, a lancé un appel aux premières autorités du pays à toujours donner les moyens et les ressources nécessaires pour faire de l'AIB la meilleure Agence de l'Afrique de l'Ouest.

A l'entendre, le Burkina Faso de par sa position géostratégique est au coeur de l'Afrique de l'Ouest et l'Agence ne doit pas déroger à cette règle.

C'est pourquoi, M. Abga, a souhaité que ce média soit une référence en matière d'information dans la sous-région.

Il a également indiqué que l'Agence est un instrument de souveraineté nationale et qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens pour son bon fonctionnement. Selon ses propos, l'AIB a vu le jour en 1964 dans l'optique d'affirmer la souveraineté du pays qui venait d'acquérir son indépendance. « Avec la jeune nation, on a mis en place une armée et il fallait maintenant mettre en place une armée de l'information. D'où la création du média », a soutenu M. Abga. Aujourd'hui, le rôle de l'AIB est déterminant dans ce contexte où l'indépendance et même l'existence du pays est menacée par des groupes armés terroristes qui utilisent à merveille la communication pour semer le doute auprès des populations et des Forces combattantes, a-t-il conclu.