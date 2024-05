Sénégal: Secteur télécom - Expresso se repositionne avec de nouvelles gammes d'offres pour soulager ses clients

Expresso Sénégal vient de démontrer encore une fois, son statut de grand précurseur dans pas mal d'innovation dans le marché de la télécom. En effet, partant du constat que le client est toujours astreint d'utiliser son forfait à sa guise, du fait de la complexité pour celui-ci d'activer un forfait, Expresso Sénégal est revenu avec de nouvelles gammes d'offres appelé "Nopalé" qui veut dire en français soulager. La nouvelle gamme de produits, les forfaits "Nopalé", offrent aux clients des ressources importantes pour des montants allant de 50 F à 5 000 F, à utiliser librement et simplement pour l'internet, les appels et les SMS.

Ainsi, à partir de 50 francs, souligne Mme Kane Fatou Sow directrice générale Expresso Sénégal, « le client a la possibilité d'avoir un bonus qui est de 500 francs qui lui permet d'aller sur internet, d'appeler ou d'envoyer des messages. »

Avec cette nouvelle gamme d'offre, « L'usage est à libre-service pour le client, il décide de l'usage de son bonus. Donc, on vous donne dix fois plus parfois même 20 fois plus du crédit acheté. Et après ce qu'on donne comme bonus, le client a la possibilité de l'utiliser comme il veut », a expliqué la directrice générale de Expresso Sénégal.

Mme Fatou Sow a également apporté des assurances quant à la question sur la qualité du réseau qui fait toujours l'objet de reproche de la part des clients. De ce point de vue, di-t-elle, « Comme je disais, le concept Nopalé n'est pas seulement un concept qui vient avec des offres alléchantes, c'est toute une stratégie de repositionnement du réseau. »

« Aujourd'hui, on a le plaisir d'annoncer un plan d'expansion de 300 nouveaux sites à partir du mois d'août aussi à Dakar que dans les régions afin d'améliorer drastiquement la qualité du réseau, mais également de pouvoir répondre à certains besoins. On ne cesse de recevoir de la part des clients des clients et des clients potentiels des besoins de couverture et d'optimisation. On en est conscient. Et donc, ça va en ligne droite avec cette stratégie de Nopalé qui vient avec un concept simple, mais également avec une qualité meilleure », a assuré Mme la directrice.