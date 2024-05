Sénégal: Aliou Cissé, coach des lions - « Le pays a l'objectif de retourner à la coupe du monde... »

« C'était très important parce qu'en réalité on a deux gros matchs comme je l'ai dit en conférence de presse. Après la CAN on a eu deux matchs contre le Gabon et contre le Benin. Comme je le disais l'état d'esprit a été quand même assez intéressant en ce mois de mars, les résultats ont été positifs mais aujourd'hui, comme vous le voyez nous préparons deux gros matchs qui comptent pour la Coupe du monde donc c'est des matchs officiels. Le Sénégal a l'objectif de retourner à la coupe du monde et nous savons, c'est deux matchs très importants pour nous, donc nous devons l'aborder de la meilleure des façons pour avoir de meilleurs résultats déjà le 6 contre le Congo et puis aller chercher un bon résultat en Mauritanie aussi.

L'état des lieux du groupe ?

Comme vous le voyez le groupe arrive petit à petit donc, je pense que les difficultés du mois de juin font qu'avec les championnats tardifs de certains pays et aussi les barrages de nos joueurs feront qu'en réalité on aura notre groupe au complet seulement qu'à partir du 2 ou le 3 juin pour un match qui se joue le 6 juin.

Donc, vous voyez les difficultés auxquelles nous vivons et du fait aussi que la FIFA a diminué la période FIFA qui devait être du 3 au 11 mais qui est devenu en réalité du 3 au 9. Ce sont des difficultés mais nous allons nous adaptés. Ce qui est important est que nous sommes au même enseigne il n'y a pas que moi. Donc on revient un peu sur cette journée FIFA où à chaque fois on nous coupe les journées et on nous met dans des situations très difficiles. »