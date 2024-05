Cote d'Ivoire: Cinéma - « Furiosa » plonge le public de Pathé dans l'univers Mad Max

Grosse affiche le vendredi 24 mai 2024, au cinéma Pathé de Cap Sud. Les nombreux spectateurs qui ont pris d'assaut la salle 6 de ce magnifique univers inauguré récemment, ont été séduits par le film "Furiosa".

Plongeant les spectateurs dans un chapitre inédit de l'univers impitoyable Mad Max, ce préquel, une fiction époustouflante, réalisé par George Miller, révèle d'entrée les origines de l'intrépide Furiosa, incarnée par Anya Taylor-Joy ; bien avant qu'elle ne devienne l'impitoyable guerrière connue dans "Mad Max : Fury Road", film sorti en 2015.

Dans ce film coloré et chargé de leçons qui faisait sensation dans la salle, l'histoire commence sur la Terre verte, un havre de paix et de verdure au milieu du désert apocalyptique. C'est ici que la jeune Furiosa vit une vie paisible, loin des conflits et de la brutalité du monde extérieur.

Mais cette tranquillité est brutalement interrompue lorsqu'elle est arrachée à son foyer et capturée par une horde de motards sans pitié, dirigée par le redoutable Dementus, interprété par l'acteur Chris Hemsworth.

Pour se défaire de l'emprise de Dementus, personnage au charisme sombre qui règne dans la terreur, la petite Furiosa désormais plongée dans un univers de violence et de survie, doit naviguer dans ce nouveau monde hostile où chaque jour est une bataille pour sa liberté et sa vie.

C'est donc dans une dynamique électrique entre les deux personnages, offrant des moments de tension intense et de confrontation brutale que va se dérouler ce film qui compte cinq chapitres. Notamment, le Retour, l'Entrée du convoi à Petroville et au-delà de la vengeance.

Face à son destin, la jeune Furiosa devient une guerrière déterminée à se venger et pour cela, elle lève tous les obstacles, relève les défis. Elle se forge donc une force à travers ces épreuves et devient indomptable. Sa transformation est poignante et inspirante, illustrant la résilience et le courage face à l'adversité.

Jean-Yves Boli, étudiant en Master 2 Arts et images numériques qui était accompagné de sa petite amie, laisse entendre, après le film, que c'est une histoire captivante qu'il vient de vivre. Un véritable régal visuel marqué, dit-il, par des décors désertiques et des costumes flamboyants.