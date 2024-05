Mauritanie: La BCI finance les PME du pays dans le cadre du partenariat avec la BEI soutenu par I'UE

communiqué de presse

La BCI a déjà octroyé 280 millions d'Ouguiyas (équivalent à 6.5 M€) de prêts à 5 PME, 3 mois après la signature de la coopération avec la BEI, afin de soutenir l'emploi, l'entreprenariat et l'accès au financement des jeunes et des femmes de Mauritanie.

Ces prêts sont réalisés dans des secteurs tels que la santé, l'énergie propre et les systèmes alimentaires durables. Ils contribuent concrètement à la réalisation des Initiatives Equipe Europe de transition vers une économie verte et de renforcement du développement humain de la Mauritanie tel qu'établi par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

1 Milliard d'Ouguiyas (équivalent à 25 M€) de prêts aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) seront octroyés par la BCI dans le cadre de ce partenariat avec la BEI, permettant de soutenir environ 3000 emplois, et particulier des jeunes et des femmes.

Un partenariat financier exemplaire de la Stratégie de coopération UE-Mauritanie

Le 8 février 2024, suite à la visite de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en Mauritanie et l'annonce de nouveaux engagements pour renforcer le partenariat UE-Mauritanie, M. Isselmou Ould Tajidine, Président de la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI) et M. Markus Berndt, Directeur exécutif de la BEI Monde, la branche de la BEI dédiée au développement de la BEI, annonçaient un partenariat de 25 millions d'euros.

Trois mois plus tard, le 23 mai 2024, M. Isselmou Ould Tajidine, Président de la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI) a signé les 5 premiers prêts conclus dans le cadre de cette coopération avec des entrepreneurs mauritaniens, en présence de Mme Rita Laranjinha, Directrice Afrique du Service européen d'action extérieure et de Son Excellence M. Gwilym Jones, Ambassadeur de l'Union européenne (UE) auprès de la République Islamique de la Mauritanie.

Ces 5 prêts représentent 280 millions d'Ouguiyas (soit 6.5 M€), et contribuent à près de 90% à l'objectif de participation des femmes à l'économie en tant qu'entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services conformément à l'initiative « 2X Challenge », et à 100% à l'objectif de soutien à l'emploi et l'entreprenariat des jeunes.

« Cette cérémonie de signature s'inscrit dans la mise en oeuvre des annonces faites par la Présidente de la Commission européenne, Mme Von Der Leyen lors de sa visite en Mauritanie, en février dernier: soutenir l'emploi, l'entreprenariat et l'accès au financement des jeunes et des femmes de Mauritanie. Je suis heureuse de constater que les banques africaines intensifient leurs efforts pour améliorer l'accès au crédit des femmes », a déclaré Mme Rita Laranjinha, Directrice Afrique du Service européen d'action extérieure.

Ces prêts ont été affectés dans des secteurs prioritaires pour l'UE en Mauritanie, tels que la santé, les chaînes de valeurs agricoles ou encore l'énergie solaire :

La Clinique Chiva : dirigée par Mme Mint Ismail, est l'une des premières cliniques médicales privées en Mauritanie. Au cours de ces dernières années, elle a fait l'objet de rénovations et d'extensions, ainsi que d'un renouvellement de son matériel, afin de répondre aux besoins croissants d'un secteur caractérisé par une insuffisance de services de santé. La rénovation des équipements d'imagerie (IRM, scanner, radio, etc.) et de laboratoire, l'acquisition d'équipements dentaires, de cardiologie et d'ophtalmologie, ainsi que l'extension du bâtiment pour accueillir une unité complète de dialyse (prise en charge, traitement et hospitalisation) permettront à la clinique d'élargir son champ d'activité et de créer de nouveaux emplois, réduisant ainsi les besoins d'évacuation et de transfert de patients vers d'autres pays. ETS Auto-DIAG : fondée en 2002, cette société est spécialisée dans l'installation de systèmes photovoltaïques hybrides et emploie en majorité des jeunes. Elle déploie des systèmes photovoltaïques off-grid et on-grid, utilisant des batteries en lithium pour stocker l'énergie produite. Acteur important du secteur en Mauritanie, elle propose des solutions aussi bien pour des installations industrielles, petites et moyennes, que pour des systèmes mobiles. La Mauritanienne des Produits Alimentaires (MPA SA) : premier producteur de pâtes alimentaires en Mauritanie, employant 215 personnes dont 135 femmes, a une capacité de production de 140 tonnes par jour. Le prêt de la BCI permettra le financement de l'achat d'une nouvelle ligne de production de pâtes en remplacement d'une ancienne ligne de l'année 2002 et d'une plus grande capacité afin de répondre à la demande croissante du marché RIM FOAM-SARL : est une entreprise leader en Mauritanie pour la production de matelas et rembourrage en ouate, avec plus de 25 ans d'expérience dans la production de mousse polyuréthane de haute qualité. Elle emploie 58 personnes dont 23 femmes et principalement des jeunes. NEJAH 2 : l'une des principales entreprises de Rosso dans le commerce et le conditionnement de riz, emploie 28 personnes dont 75% de femmes. Le prêt de la BCI financera à la fois l'exploitation et le développement de l'activité avec la construction de hangars et l'acquisition de matériel de production pour la préparation et le conditionnement automatisés du riz (nettoyage, épierrage, décorticage, triage, polissage, ensachage, etc.).

