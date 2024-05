Djibouti: 481 Formées dans le cadre du Projet « FEMFI » pour l'autonomisation des femmes et des filles

communiqué de presse

Djibouti — Dimanche 26 mai 2024, Djibouti-ville - Dans le but de renforcer l'employabilité et l'accès au marché de l'emploi des jeunes Djiboutiennes, le Ministère de la Femme et de la Famille et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), sur financement de l'Union Européenne, se sont associés dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et des filles (dit « FEMFI »).

Débuté en 2020, ce projet unique à Djibouti, a été développé autour de la volonté du Gouvernement et de ses partenaires de développer les compétences et les savoir-faire des femmes et des jeunes filles de Djibouti afin de lutter contre le chômage qui touche ce public déjà vulnérable. Dans le cadre de ce projet, qui s'attache aussi bien à alphabétiser certaines de ses bénéficiaires qu'à leur offrir des appuis financiers et techniques pour démarrer des activités génératrices de revenus, un plan de formation a été formulé afin de doter ces femmes de compétences recherchées dans le milieu du travail à Djibouti. Un effectif total de 1110 jeunes femmes et filles ont été formées dans plusieurs domaines tels que les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, du bâtiment, du transit, des TIC, etc.

Sous le patronage de SEM Mouna Aden Osman, Ministre de la Femme et de la Famille, et en présence de SEM Sylvie Tabesse, Ambassadrice de l'Union Européenne, et de Mme Emma Ngouan-Anoh, Représentante Résidente du PNUD à Djibouti, Ce dimanche 26 mai, à l'hôtel Sheraton, les jeunes femmes ayant bénéficié de divers formations notamment dans les domaines de la Coiffure, la Couture et de la Cuisine, mais aussi les bénéficiaires de formations en Anglais et à la conduite de véhicules légers et lourds (permis B, C et D), ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie de remise de diplômes.

Quarante-deux (42) jeunes Djiboutiennes, sélectionnées parmi les 481 jeunes femmes formées sur la base de leurs excellents résultats, se sont vu remettre des certificats récompensant leurs succès, leurs efforts et leur assiduité à suivre les formations proposées. Ces jeunes filles ont passé de nombreuses heures au Casaf, au centre de formation Oxford ou au sein de l'auto-école de La Paix pour être formées aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique.

Cette cérémonie de remise de diplômes du projet FEMFI marque donc une étape significative dans l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à Djibouti. Grâce aux efforts concertés du Ministère de la Femme et de la Famille, de l'Union Européenne, du Programme des Nations Unies pour le Développement et de nombreux autres partenaires, 481 participantes ont été honorées pour leur engagement et leurs réalisations remarquables.

Ce projet illustre l'impact positif que peut avoir une formation professionnelle ciblée et de qualité sur l'employabilité et l'indépendance financière des femmes. Il illustre également bel exemple de partenariat gagnant-gagnant et réussi entre acteurs nationaux et partenaires techniques et financiers

Nous restons déterminés à poursuivre et à étendre ces initiatives pour continuer à soutenir le développement des compétences et l'inclusion économique des femmes djiboutiennes. Ensemble, nous construisons un avenir plus juste et prospère pour toutes.