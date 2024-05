Afrique: Le Maroc, l'une des destinations d'investissement les plus attractives aux niveaux africain et international (M. Jazouli)

Marrakech — Le Maroc est l'une des destinations d'investissement les plus attractives aux niveaux africain et international, a souligné, lundi à Marrakech, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Intervenant lors du Forum Maroc- USA sur le capital-risque, M. Jazouli a expliqué que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a connu un développement significatif et est devenu une puissance économique régionale caractérisée par la modernité et la diversité, tout en disposant d'infrastructures de classe mondiale.

Et de poursuivre que le Maroc est actuellement entré dans une nouvelle phase de développement, en mettant fortement l'accent sur l'attraction des investissements privés, réitérant l'engagement du gouvernement marocain à soutenir les investisseurs américains et à renforcer les relations économiques solides entre les deux pays, par tous les moyens de coopération bilatérale.

Le ministre a fait part de sa conviction que "l'écosystème des startups au Maroc connaîtra à l'avenir de nombreuses histoires de réussite", soulignant l'importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes, pour positionner cet écosystème à la place qu'il mérite.

M. Jazouli n'a pas manqué de relever que les entreprises américaines jouent un rôle important dans le développement socio-économique du Maroc, affirmant que les investisseurs américains en capital-risque peuvent contribuer de manière significative et efficace à cette ambition importante.

%

Il a noté que le Maroc, en tant que partenaire économique majeur des États-Unis et porte d'entrée vers le Continent africain, est bien positionné pour aider à renforcer l'écosystème africain des startups.

Pour sa part, la coordinatrice de l'initiative "Prosper Africa", British A. Robinson, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de stimuler l'investissement dans le secteur privé, d'attirer davantage d'investissements au Maroc et de soutenir les startups et l'écosystème florissant de l'entrepreneuriat marocain.

Elle a exprimé sa satisfaction quant à la contribution de cette initiative américaine, qui vise à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique, à favoriser la croissance économique du Maroc, saluant les grandes potentialités du pays qui favorisent la dynamique d'investissement et de progrès.

Organisé par l'Ambassade des États-Unis au Maroc, en collaboration avec l'initiative gouvernementale américaine "Prosper Africa", ce forum qui rassemble 25 des startups les plus prometteuses du Maroc, est le premier du genre entre ces deux pays, consacré au capital-risque.