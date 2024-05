Djibouti: Cérémonie de remise d'attestation de formation aux jeunes filles

communiqué de presse

Djibouti — Excellence Madame la Ministre de la Femme et de la Famille,

Madame la secrétaire Générale de l'Union National de la Femme Djiboutienne (UNFD)

Madame la Représentante du PNUD [Emma N'Gouan-Anoh],

Madame la Directrice du CASAF,

Chères jeunes femmes formées,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Mesdames et Messieurs,

C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des attestations aux jeunes femmes formées, marquant ainsi la fin de leur formation. Je vous remercie sincèrement pour cette invitation.

Le thème de l'événement d'aujourd'hui, « La formation, l'insertion professionnelle et l'autonomisation », aborde des sujets essentiels tels que l'égalité des droits, l'accès à l'éducation, et l'accès au travail. Ces éléments sont cruciaux pour assurer une meilleure participation et représentation des femmes dans la vie économique et publique de notre pays.

L'autonomisation et le leadership des femmes sont au coeur des préoccupations de l'Union européenne. Pour l'Union européenne, l'égalité des droits entre hommes et femmes est une question centrale qui imprègne toutes nos actions, dans tous les domaines et secteurs d'intervention, dans le cadre de notre partenariat avec Djibouti. De plus, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle, en particulier pour les filles et les femmes, sont des priorités pour les actions à venir durant la période 2024-2027.

Dans sa Vision 2035, annoncée par Son Excellence le Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, Djibouti a également identifié la réduction des inégalités de genre comme un thème transversal. Djibouti s'est doté d'une nouvelle Politique Nationale Genre 2023-2027, bâtie sur les acquis des actions précédentes, visant à faire de Djibouti « une société égalitaire sans discrimination ». Le pays a également adopté des lois visant à promouvoir l'égalité, la protection des droits des femmes et leur participation active dans divers domaines, y compris l'éducation, l'économie et la politique.

C'est un honneur pour l'Union européenne de collaborer avec le gouvernement de Djibouti et, plus précisément, avec le Ministère de la Femme et de la Famille. Ensemble, avec nos partenaires techniques des Nations Unies, nous unissons nos forces pour « consolider l'autonomisation des femmes et des filles Djiboutiennes ».

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le programme de l'Union européenne « Autonomisation et protection des femmes et des filles (FEMFI) », mis en oeuvre avec le Ministère de la Femme et de la Famille depuis 2020, vise à soutenir le programme national en matière d'alphabétisation, de formation professionnelle et d'outils d'autonomisation efficaces pour les filles et les femmes Djiboutiennes.

La formation professionnelle, l'employabilité et l'autonomisation, qui sont au coeur de la cérémonie d'aujourd'hui, sont des résultats tangibles de notre partenariat stratégique et de ce que nous pouvons réaliser ensemble.

Les formations offertes aux jeunes filles par des centres tels que CASAF et d'autres partenaires privés ont un potentiel transformateur et innovant. Elles sont concrètes et pratiques, offrant de réelles opportunités à ces jeunes femmes de trouver un emploi ou de lancer une activité économique génératrice de revenus. De plus, comme toutes les formations offertes par CASAF, elles prennent en compte l'intersectionnalité et sont fondées sur les droits. CASAF, étant un établissement de seconde chance, s'adresse aux filles et femmes en situation de désavantage et les soutient pour qu'elles puissent pleinement jouir de leurs droits.

Nous croyons fermement que le développement économique des femmes de Djibouti entraînera le développement du pays tout entier.

Pour conclure, je tiens à féliciter chaleureusement les jeunes femmes qui ont suivi ces formations. Mes compliments pour les compétences acquises et le certificat bien mérité. Je vous souhaite un avenir radieux et prospère. Félicitations à toutes les participantes!

Je vous remercie de votre attention.