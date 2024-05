Madagascar: Marché international - Des acheteurs canadiens et sud-africains en prospection

Les missions économiques et commerciales au Canada et ailleurs portent leurs fruits. Huit acheteurs canadiens et sud-africains sont actuellement en mission. Ils viennent pour discuter affaires avec des opérateurs locaux.

Des partenariats en perspective. Huit acheteurs canadiens et sud-africains sont actuellement à Madagascar pour discuter business avec des entreprises locales. Pendant deux jours, ils seront en contact avec les opérateurs économiques des principales filières d'exportation du pays. Depuis hier, ils ont entamé des tables rondes et des visites auprès des opérateurs et entreprises sélectionnés par la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Ainsi, quarante opérateurs des secteurs de la vanille, du girofle, des huiles essentielles, des grains, etc., pourront discuter avec ces acheteurs des partenariats qu'ils pourront développer à l'issue de ces deux jours de réunion. « Pour ces acheteurs, l'objectif est de faire entrer les produits des opérateurs malgaches sur le marché canadien et américain.

Le but de ces rencontres est de renforcer les liens commerciaux entre les opérateurs malgaches et étrangers pour aider les produits locaux à s'améliorer et à pénétrer le marché canadien et étranger en général », confirme Isidore Razafindrakoto, directeur général du Commerce auprès du ministère de tutelle. Près de 80% de ces entreprises malgaches sont gérées par des femmes. Un coup de pouce à l'entrepreneuriat féminin.

%

Rencontres B2B

En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les produits locaux, qui doivent se placer dans différents marchés du monde. Toujours selon les explications du responsable, « au bout des deux jours de discussions et de réseautage, nous pourrons savoir quels opérateurs et acheteurs auront conclu des contrats, ainsi que les montants approximatifs de ceux-ci.

Les acheteurs ne sont plus en phase de prospection », indique-t-on. L'arrivée de ces acheteurs internationaux n'est pas fortuite. C'est une suite logique aux missions économiques menées par les entreprises malgaches au Canada. La cinquième édition de la MECC s'est terminée le 20 mai dernier. « Depuis cinq ans, nous avons organisé des missions économiques et commerciales au Canada. Nos opérateurs y ont présenté leurs produits. Cette fois-ci, avec l'appui du bureau de facilitation des échanges, ce sont maintenant les acheteurs canadiens et sud-africains qui viennent à nous », explique le directeur général du commerce.

Il y aura des rencontres B2B, avec comme objectif principal la conclusion de contrats entre les opérateurs et acheteurs. Cette initiative est appuyée au niveau institutionnel par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Au cours de ce voyage d'affaires particulier, les acheteurs canadiens ont déjà effectué des visites auprès des entreprises de logistique, dans le but de voir les modalités de transport et de logistique en cas de signature de contrats avec les opérateurs locaux.