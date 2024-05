Madagascar: Festival des initiatives vertes - Des jeunes engagés dans le développement durable

Malgré les défis majeurs que représente le développement durable pour le pays, les jeunes, de plus en plus sensibilisés à cette question, contribuent activement à sa concrétisation. Dans cette optique, l'Alliance Française d'Antananarivo organise le Festival des Initiatives Vertes, un événement visant à promouvoir ces efforts. Prévu pour les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, il se tiendra dans les locaux de l'AFT à Andavamamba.

L'organisation d'événements de cette nature n'est pas une nouveauté. Andriantsoa Andriamihanta, chef du département culture de l'Alliance française d'Antananarivo, exprime ainsi l'engagement de longue date du département dans l'éducation des jeunes à l'égard des initiatives vertes. Ce projet s'adresse à tous les jeunes et vise à promouvoir l'entrepreneuriat vert, la protection de l'environnement, l'utilisation des énergies renouvelables, le recyclage, la lutte contre la malnutrition et le gaspillage alimentaire.

Le soutien aux start-ups vertes est l'un des piliers fondamentaux du Festival des Initiatives Vertes, visant à mettre en lumière les projets ayant un impact positif sur les enjeux actuels et futurs. Cet événement offre une plateforme unique aux visiteurs pour explorer des solutions innovantes dans le domaine écologique.

Pendant ces deux jours, les visiteurs auront accès à une série de conférences et d'ateliers. En complément, des stands d'exposition seront mis à disposition des intéressés. Tout au long du festival, une variété de jeux et d'animations sera également proposée, offrant ainsi aux visiteurs l'opportunité d'approfondir leur compréhension des enjeux environnementaux et des pratiques durables. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'Alliance Française d'Antananarivo et Telma Madagascar.