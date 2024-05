Afrique: Basketball - Anyssa Rakotonanahary se forme à Kigali

La Basketball Africa League (BAL) organise actuellement une série d'événements de développement de basketball pour la jeunesse, en marge des play-offs et Finales 2024 de la BAL.

Anyssa Rakotonanahary, membre de l'équipe nationale Ankoay durant l'Afrobasket en août 2022 à Madagascar, figure parmi les joueuses de moins de 23 ans qui ont reçu l'appui de la Fiba Afrique et de la Ligue africaine de basketball pour suivre un stage de formation qui s'étalera, du 27 mai au 2 juin à Kigali, au Rwanda.

Ayant pour thème

« Bal4her Camp 2024 », le tout premier camp panafricain Bal4her U-23 vise à autonomiser et à développer de jeunes athlètes féminines sur et en dehors du terrain. Le camp de cinq jours rassemblera vingt des meilleurs espoirs féminins U-23 de quatorze pays africains, pour un renforcement des compétences sportives et de vie, des ateliers de développement de carrière et des séances de réseautage, ainsi que des expériences d'engagement culturel et communautaire.

Bal4her est la plateforme de la ligue qui vise à promouvoir l'égalité des genres dans l'écosystème africain des sports et à célébrer les femmes dans l'industrie du sport qui jouent un rôle de modèle pour les jeunes femmes de tout le continent. Anyssa Rakotonanahary n'a pas caché sa joie : « C'est une grande opportunité pour moi. Car cela va m'aider à m'améliorer sur le côté technique et à avoir plus de visibilité à travers le basketball ».