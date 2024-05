Madagascar: Boeny - La stratégie de prévention contre les feux adoptée

Face aux dégâts que subit l'environnement dans la région Boeny, le document mis à jour sur la stratégie de prévention des feux, a été adopté et présenté officiellement. Cela s'est fait la semaine passée, au cours d'un atelier organisé à la résidence de Boeny, à Mahajanga Be.

Les chefs des six districts ainsi que les membres des Services techniques déconcentrés (STD) et les partenaires dans la gestion des forêts ont participé à cette réunion. « Le nombre d'incendies et feux de forêt est en augmentation. Aussi, chacun devra-t-il essayer de déployer des efforts pour y mettre fin », déclare le secrétaire général de la région Boeny.

« Il existe trois types d'incendies, à savoir les feux sauvages, les feux de forêt et les incendies de forêt ou feux de brousse. Ces trois éléments sont gérés dans cette stratégie pour réduire la superficie brûlée et augmenter le nombre d'acteurs luttant contre l'incendie», précise une représentante de la DIREDD.« Le renouvellement et le renforcement de la lutte contre les incendies dans la région ont été les points discutés durant la réunion. L'objectif est d'obtenir l'approbation de tous sur la stratégie révisée. L'élevage et l'agriculture sont les principales causes des incendies », indique le Directeur régional de l'environnement et du développement durable (DIREDD).

La répartition des feux par type de végétation a permis de constater que les feux détruisent plus de 29 516 ha dans les zones forestières, 206 523 ha dans les savanes, 2 274 ha dans les zones de culture, et sept hectares en zone urbaine.