Madagascar: Concours « Pont vers le chinois » - Ornella Lock Vavy représente le pays en Chine

Après avoir affronté les autres candidats nationaux ce samedi, Ornella Lock Vavy représentera Madagascar lors de la 23e édition du concours "Pont vers le chinois", consacré à la culture chinoise, qui se tiendra en Chine en juillet.

Ornella Lock Vavy, accompagnée par Heidenru Vanilu Rakotomalalanirina, représentera Madagascar en Chine en juillet lors du 23e concours mondial « Pont vers le chinois ». Ce concours, organisé pour les étudiants de l'Institut Confucius, évalue leur maîtrise de la langue chinoise à travers le discours ainsi que leurs connaissances générales sur la Chine à travers des questions-réponses. Il inclut également des performances en danse, musique, chant chinois et d'autres aspects culturels.

Après avoir brillamment défié les quinze autres finalistes nationaux venus de chaque province comme Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga et Antananarivo, ce samedi 25 mai, à l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo, Ornella Lock Vavy est devenue la championne nationale. Elle se prépare désormais pour la sélection continentale en Chine, avec l'espoir de représenter l'Afrique et Madagascar à la finale internationale. L'année dernière, Safidy Ny Aiko Rakotonirainy avait représenté le pays et remporté le premier prix mondial.

« Je suis très émue d'avoir été sélectionnée pour représenter Madagascar en Chine. Les autres participants étaient très forts et difficiles à défier, mais j'ai réussi. Mon avantage a été de répondre à la deuxième partie du concours, une session de questions-réponses que la plupart des candidats avaient évité, se concentrant sur la première partie à choix multiple », explique Ornella Lock Vavy, étudiante en troisième année à l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo.

Ornella Lock Vavy se prépare intensivement pour l'épreuve continentale et internationale, faisant des recherches sur la culture chinoise, perfectionnant ses compétences en danse chinoise, et préparant son discours pour la compétition. « Je suis toujours accompagnée dans ma préparation par les enseignants de l'Université», ajoute-t-elle. Ornella Lock Vavy avait déjà participé à la 22e édition de ce concours l'année dernière, atteignant la finale nationale et se classant quatrième.

Compétence en chinois

Madagascar a été couronné champion d'Afrique à quatre reprises et champion du monde deux fois dans ce concours, qui évalue la maîtrise linguistique du chinois à travers le discours, la connaissance générale de la Chine sous forme de questions-réponses, ainsi que des talents artistiques tels que la musique, la danse, l'opéra traditionnel chinois, l'acrobatie, la calligraphie, la peinture et les arts martiaux.

« Ce concours a pour objectif d'offrir aux jeunes apprenants de la langue chinoise une scène où exposer leurs compétences en chinois, de créer une occasion d'échanges, de motiver leur apprentissage du chinois et de permettre une meilleure connaissance de la Chine et de sa culture », a déclaré Wei Zuqin, directeur chinois de l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo, samedi lors de la finale nationale. « Les participants malgaches ont obtenu de très bonnes notes et performances lors des précédentes éditions, plaçant Madagascar devant les autres pays africains et même certains pays du monde. Cela a accru la notoriété du pays sur la scène internationale, démontrant le talent des jeunes Malgaches en matière de culture chinoise », souligne Maroy Prisca Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius.