Madagascar: Évasion automobile (... suite)

Pour saluer la sympathique initiative VHR (véhicule historique et de régularité) dont la troisième édition vient de s'achever sur une énième victoire du vintage, je partage ces deux extraits.

Dans une rubrique « Requiem à nos chères marques », L'Automobile Magazine, d'octobre 2005, documente : « Le coup de génie de Matra (1963-2003) est signé Philippe Guédon qui persuade Renault de produire L'Espace, en 1984 (...). On retrouve Matra dans une autre histoire, à propos d'une voiture géniale qui ne rencontra pas son public : « La fantasque Avantime, engin hors du temps s'il en est, qui fête toutefois ses dix ans, le 3 septembre à Montlhéry.

Une belle initiative privée, qui s'est vue officiellement cautionnée par Renault. Quand on se souvient qu'en mars 2003, à l'arrêt de cette avant-gardiste, croquée par Thierry Metroz (design extérieur) et Stéphane Janin (intérieur), le Losange déconseillait à son personnel de continuer à se montrer dedans (...) Ce projet, qui se moque des catégories - les crossover n'ont donc rien inventé - est d'abord une compensation pour Matra, à qui Renault va reprendre la lucrative production de l'Espace. Mais, ces amis de quinze ans sont alors en plein divorce industriel, et le coupéspace, à l'innovant contenu, en fait les frais.

Sa mise au point est si laborieuse que le projet est surnommé « Aftertime ». Commercialisé avec vingt mois de retard, il percute dans les concessions avec la Vel Satis. Un long délai qui a vu aussi la situation financière de Matra empirer, infructueux à nourrir ses chaînes d'autres projets. Au final, si Renault n'a pas su vendre la Vel Satis, c'est plutôt Matra qui n'a plus su produire l'Avantime, dont 8557 exemplaires sortirent de Romorantin » (L'Automobile Magazine, septembre 2011).

Il ne me semble pas avoir remarqué une Simca, alignée dans ce Rallye VHR. Pourtant, la Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile (1935-1980) fut une autre marque française familière des routes malgaches : elle a commencé par produire des Fiat en France pour échapper aux droits de douane. Après 1945, la marque redémarre très fort avec notamment la Chambord et l'Aronde, jusqu'à son rachat, en 1962, par Chrysler. Cinq ans plus tard, sort la 1100. En 1978, Peugeot acquiert Simca et la rebaptise Talbot en 1980.

Syntaxe irréprochable et lexique vivant pour une lecture récréative. Quelle plus belle invention humaine que l'automobile pour s'embarquer dans ce voyage plus intellectuel que prévu. La Ford T est réputée avoir mis l'Amérique sur les routes. La Volkswagen (« voiture du peuple »), voulue par le IIIe Reich mais conçue par le génial Ferdinand Porsche, deviendra une icône de l'industrie automobile mondiale : moins d'un quart de siècle après la fin de la deuxième guerre mondiale, les libertaires californiens allaient s'approprier l'invention d'une des pires dictatures de l'histoire de l'Humanité. Transgression inconsciente, conjuration involontaire mais bienvenue pour nous permettre de rêver à un voyage en Kombi.

Allez, je compte tout de même conserver quelques exemplaires chinés un peu au hasard : «Auto-rétro», d'octobre 2016, avec la Range Rover Classic en couverture ; «Rétroviseur», de mars 2018, avec les cinquante ans de la Peugeot 504 ; «Octane», de décembre 2013, célébrant «50 ans de Porsche 911»...