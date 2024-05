Madagascar: Diana - La campagne de l'or vert débute

La campagne et la commercialisation de la vanille verte dans le district d'Ambanja pour la période 2024-2025 a débuté samedi. La récolte s'annonce belle.

C'est déjà l'effervescence dans les communes et les villages producteurs de vanille dans le district de Sambirano. Le coup d'envoi de la campagne et de la commercialisation de la vanille verte a été donné dans la commune rurale d'Ambohimena, dans le district d'Ambanja. Apparemment, la récolte s'annonce belle malgré la baisse de production causée par la météo. L'odeur de cet or vert de la région se fait sentir partout, même dans les coins des villages. Des habitations de paysans sont transformées en magasin de stockage pour assurer la sécurité de leurs produits.

Selon le Directeur régional de l'industrialisation et du commerce (DRIC), Diana Romuald Florentin Tanigna, quatre-vingt-deux marchés seront à ouvrir dans le district d'Ambanja durant cette campagne qui ne concerne, pour le moment, que les zones littorales. Le calendrier pour les zones intermédiaire et montagneuse sera connu prochainement. Cela respecte l'arrêté régional qui fixe les dates respectives.

Cet arrêté indique que la commercialisation de la vanille verte, indépendamment de sa destination, sera strictement encadrée par des marchés contrôlés, régis par un comité spécialement désigné pour superviser le degré de maturité de la vanille verte. Apparemment, la transaction se passe bien, sans problème. Toute personne remplissant les critères peut y accéder. Lors de l'ouverture du marché à Ambohimena, des acheteurs, dont ceux venant d'autres régions, se sont déjà manifestés.

Libéralisation

Par tradition, la commercialisation de cet or vert de la région se fait dans la libéralisation. Aucun prix n'est plus fixé, tout dépend entièrement de l'accord entre les collecteurs et les paysans. Au début, les paysans proposaient le kilo à 120 000 ariary, mais les acheteurs avaient campé sur 55 000 ariary.

Citons, entre autres, la société Biolandes Madagascar qui a acheté le kilo de vanille verte à 55 000 ariary et a ajouté 16 250 ariary par kilo comme prime bio, en guise de reconnaissance envers seulement les paysans producteurs membres. Soit une augmentation de 11 250 ariary par rapport à l'année dernière. Les agriculteurs commencent à avoir de l'espoir malgré certaines rumeurs disant le contraire.

Il est bien de noter au passage que grâce à son usine malgache basée à Ambanja, Biolandes s'approvisionne en gousses de vanille auprès de producteurs. Elle élabore une large gamme d'extraits de vanille utilisés pour diverses applications, tout en fournissant également de la vanille verte certifiée biologique, provenant de ces producteurs, qu'elle transforme en vanille noire.

« La récolte est bonne cette année et la qualité des produits, qui sont actuellement sur le marché, est satisfaisante. C'est sa qualité, avec un taux de vanilline 2.2 qui fait la renommée de la vanille malgache. Nous faisons donc appel aux opérateurs à venir », conclut le DRIC.