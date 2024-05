Madagascar: Législatives - Aux urnes citoyens

Demain, les électeurs auront l'opportunité de choisir les députés qui les représenteront auprès de l'administration. En attendant, nous observons ce jour une journée de silence électoral.

Silence électoral. La campagne électorale pour les élections législatives a pris fin hier. Ce jour, toute activité liée à la campagne est interdite. Demain, les citoyens ayant l'âge requis ainsi qu'une carte électorale pourront exercer leur droit de vote. Un peu moins de douze millions d'électeurs seront invités aux urnes dans les cent vingt districts afin d'élire cent soixante-trois députés, qui seront les prochains représentants du peuple auprès de l'administration.

Du côté de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les derniers préparatifs sont en cours de finalisation. Soava Andriamarotafika, rapporteur général de cet organe, a affirmé hier que la Ceni est pleinement préparée pour le jour du scrutin. Aucun incident majeur n'a été signalé jusqu'à présent. Grâce à la formation des membres des bureaux de vote qui a eu lieu depuis samedi au niveau des communes, les documents sensibles devraient être livrés à bon port le jour J. Il convient de noter que ce sont les membres des bureaux de vote formés qui seront chargés d'acheminer ces documents sensibles vers les bureaux de vote correspondants.

%

Taux de participation

La tâche principale de la Ceni en ce moment est l'organisation des indemnités pour ces membres des bureaux de vote, qui devraient être remises aux bénéficiaires le jour de l'élection. Le rapporteur général explique que la sécurisation des imprimés sensibles jusqu'à leur destination est à la charge des OMC. La Ceni sensibilise également ses démembrements afin que ces derniers puissent se concentrer sur leur tâche, annonce Soava Andriamarotafika. «Les forces de l'ordre seront disposées dans les centres de vote», ajoute-t-il.

Selon les dires du rapporteur général de l'organe de préparation des élections, une première tendance concernant les résultats provisoires des élections est prévue quelques heures après le dépouillement des bulletins de vote. À en juger par la dernière élection présidentielle, la Ceni pourrait publier cette première tendance aux environs de minuit.

Ces législatives revêtent une importance capitale dans la suite du second mandat du président Andry Rajoelina. Obtenir la majorité au sein de l'Assemblée Nationale pourrait entraîner un revirement de situation pour l'opposition. À ce stade, la position du Premier ministre pourrait être remise en question. Dans le camp du pouvoir, l'obtention de cette majorité à Tsimbazaza serait synonyme de stabilité pour la suite du mandat. Ainsi, le pouvoir se retrouve entre les mains des électeurs. D'où l'importance de remplir son devoir et d'aller voter pour les candidats les plus enclins à développer les districts et le pays.

Les derniers préparatifs étant finalisés, il reste à connaître le taux de participation des électeurs à ces élections législatives. Une hausse du taux de participation est attendue par rapport à l'élection présidentielle de novembre dernier. De prime abord, le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales a augmenté par rapport à l'année précédente.

Tous ceux qui avaient appelé au boycott de la présidentielle ont depuis changé d'avis et encouragent désormais leurs partisans à exercer leur droit de vote. De plus, la ferveur et l'enthousiasme observés au cours des vingt et un jours de campagne électorale laissent présager une forte augmentation du taux de participation. La crédibilité de ces élections législatives dépend en partie de ce taux de participation.