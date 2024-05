Mali: 11 millions de dollars US d'allocation du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) pour répondre aux besoins urgents des personnes menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et des réfugiés

Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, M. Martin Griffiths, a alloué 11 millions de dollars américains du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) pour une intervention rapide en faveur des personnes menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et des réfugiés au Mali.

Cette allocation va permettre à la communauté humanitaire d'apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 287 915 personnes vulnérables ainsi qu'une réponse aux besoins multisectoriels à 38 732 réfugiés dans les régions de Ménaka, Gao, Mopti, Bandiagara et San. « Le taux de financement de la réponse humanitaire est au plus bas.

Cette allocation donne un nouveau souffle à l'aide vitale que nous nous efforçons de fournir dans les régions du Nord et du Centre. Elle rappelle aussi que la situation humanitaire au Mali et dans le Sahel central doit demeurer une priorité internationale. » partage M. Alain Noudéhou, Coordonnateur résident des Nations Unies et Coordonnateur humanitaire au Mali. Dans ce contexte de sous-financement chronique, « nous espérons que cette allocation aura un effet catalyseur pour mobiliser davantage de financements flexibles, notamment pour la réponse aux réfugiés. » précise-t-il.

Au total quatre projets bénéficieront de cette allocation et aideront à fournir une assistance multisectorielle par le biais d'une assistance alimentaire (mise en oeuvre par WFP), la distribution de kits de production alimentaire et pastoraux d'urgence (mise en oeuvre par FAO), la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (mise en oeuvre par UNICEF), ainsi que la protection et la prise en charge multisectorielle des réfugiés (mise en oeuvre par UNHCR).

L'allocation CERF de 11 millions intervient pour relever le niveau de financement de la réponse humanitaire d'urgence dans un contexte où au mois de mai 2024, seuls 13% des fonds requis pour le plan de réponse humanitaire de 2024 ont été mobilisés.

Note aux éditeurs : Mis en place par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006, le Fonds central d'intervention d'urgence est un mécanisme de financement humanitaire géré par OCHA, qui permet une réponse plus rapide et efficace aux besoins vitaux des populations touchées par des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou des crises sous financées.