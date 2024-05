Gambie: Le déficit budgétaire du pays atteint 4 milliards de dalasis

Le gouverneur de la Banque centrale de Gambie, Mr Buah Saidy, a déclaré que le déficit budgétaire global, excluant les dons, s'est approfondi à 4,0 milliards de dalasis (2,3 % du PIB) au cours du premier trimestre 2024, contre un déficit de 3,9 milliards de dalasis (2,7 % du PIB) enregistré au cours de la période correspondante de l'année précédente.

Il a déclaré que les estimations préliminaires des opérations du gouvernement indiquaient une augmentation du déficit global, incluant les dons, de 2,1 milliards de dalasis (1,5 pour cent du PIB) au premier trimestre 2023 à 2,2 milliards de dalasis (1,3 pour cent du PIB) au cours de la même période en 2024.

Lors d'une conférence de presse tenue hier dans la salle de conférence de la Banque, le gouverneur Saidy a révélé que le montant des recettes collectées continue sa courbe ascendante, et ce, grâce à l'amélioration de l'administration fiscale.

« Le total des recettes et des dons mobilisés au cours du premier trimestre 2024 a atteint 7,3 milliards de dalasis (14,2 % du PIB), soit une augmentation de 21,7 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière. Les dépenses totales et les prêts nets pour le premier trimestre 2024 ont augmenté de 17,6 % pour atteindre 9,6 milliards de dalasis (5,5 % du PIB), » a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'encours de la dette intérieure a légèrement diminué pour atteindre 41,0 milliards de dalasis (26,3 % du PIB) en avril 2024, contre 41,3 milliards de dalasis (29,4 % du PIB) en décembre 2023.

« Les bons du Trésor ainsi que les bons de Sukuk Al Salaam, dont l'échéance est inférieure ou égale à un an, représentaient 47,8 % de l'encours total de la dette intérieure. La dette à moyen et long terme représentait 32,5 % et 19,7 %, respectivement ».

Le gouverneur Saidy a ajouté que les rendements des titres gouvernementaux à court terme continuent de baisser, sous l'influence des conditions de liquidité dans le système bancaire. « Les taux des bons du Trésor à un an, six mois et trois mois ont baissé à 6,2 %, 3,3 % et 3,4 % en mars 2024, contre 10,8 %, 8 % et 6,1 % en décembre 2023, respectivement », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que les volumes d'activité commerciale sur le marché interbancaire du dalasi de janvier à avril 2024 ont enregistré 4,9 milliards de dalasis, contre 7,4 milliards de dalasis au cours de la même période de 2023. Le taux d'intérêt moyen pondéré en vigueur sur le marché a baissé de 7,4 pour cent en avril 2023 à 4,9 pour cent en 2024, suivant le taux des bons du Trésor à trois mois.

« Les performances du secteur bancaire demeurent solides, soutenues par des ratios macroprudentiels sains. La base d'actifs du secteur est passée de 70,7 % du PIB en mars 2023 à 76,9 % en mars 2024. Le total des dépôts des clients, qui continuent d'être la principale source de financement des banques, a augmenté de 11,1 % (en glissement annuel) pour atteindre 58,9 milliards de dalasis en mars 2024 ».

En outre, il a déclaré que le secteur « reste bien capitalisé » et solvable.

« Le capital et les réserves des banques ont augmenté de 30,9 % pour s'établir à 10,6 milliards de dalasis, bénéficiant d'une augmentation de 19,4 % des bénéfices non distribués par rapport à l'année précédente », a-t-il déclaré : « Le ratio global d'adéquation des fonds propres pondérés en fonction des risques des banques s'élevait à 27,9 % en mars 2024 et toutes les banques étaient au-dessus de l'exigence réglementaire minimale de 10 %. Le secteur bancaire continue d'être liquide et rentable avec un ratio de liquidité à l'échelle du système de 78,3 % en mars 2024, contre 70,9 % en mars 2023.

Cependant, il a ajouté: « Les prêts non productifs de l'industrie ont augmenté au cours du trimestre de référence à 8,7 pour cent, par rapport à 3,3 pour cent rapporté en décembre 2023. Bien que des risques de concentration du crédit subsistent, les résultats du test de résistance indiquent que le risque global du marché est faible et que le secteur bancaire demeure résilient.»

