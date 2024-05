Sénégal: Le pays et la Suisse - Le volume du commerce bilatéral évalué à plus de 378 milliards FCfa en 2023

Cette semaine, une importante délégation économique de la Suisse visite le Sénégal avec l'objectif d'élargir et diversifier davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays. L'information est de l'ambassade de Suisse au Sénégal dans un communiqué de presse.

La représentation diplomatique est revenue sur l'état de la coopération entre les deux pays. «Le volume du commerce bilatéral s'élevait à plus de FCFA 378 milliards en 2023. Le Sénégal a exporté vers la Suisse un volume de près de FCFA 362.7 milliards, et les importations équivalaient à un volume d'environ FCFA 16.3 milliards », révèle l'ambassade de Suisse.

Les deux pays, précise-t-on, entretiennent de très bonnes relations bilatérales dans des domaines diversifiés comme les contacts politiques, le commerce, la formation professionnelle duale, la hydro-diplomatie, la protection du climat et les échanges culturelles.

Selon la même source, cette visite vise à raffermir ces relations et construire des nouveaux partenariats. La délégation suisse, présidée par le Directeur des affaires économiques extérieures Ivo Germann, et composée de représentants de différents secteurs (finance, industrie, pharma, construction, conseil, IT, eau, etc.) ainsi que de chambres de commerce, a pu s'informer des opportunités offertes par le marché sénégalais ainsi que les initiatives et réformes prévues par les nouvelles autorités pour un climat d'affaires attractif. La mission économique est placée sous le slogan « Diapal ma diap nguir natangué sougniouy réw - main dans la main pour la prospérité de nos pays ! ».

%

La mission économique suisse au Sénégal a pour but d'entretenir et d'approfondir les relations économiques et commerciales bilatérales et de prendre le pouls des besoins des entreprises. A cet effet, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, a reçu la délégation pour donner le cadre et les orientations du nouveau gouvernement pour les investissements étrangers et le renforcement des relations commerciales. De nouvelles pistes de collaboration étatiques et opportunités pour le secteur privé ont été discutées. Des rencontres avec des acteurs importants tels que l'Agence nationale de promotion de l'investissement et des grands travaux - Apix, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes - Der-FJ - ou encore le Club des investisseurs sénégalais sont aussi au programme. La délégation aura également l'occasion d'échanger avec des représentants de la communauté économique sénégalo-suisse et de visiter le Port Autonome de Dakar.

Selon le chef de délégation, l'Ambassadeur Ivo Germann pour la Suisse, le Sénégal est un des pays africains à fort potentiel économique qui sont caractérisés par une croissance dynamique et des perspectives positives pour la place économique suisse. «C'est donc une opportunité pour nous de dérouler cette mission et de voir le potentiel important qu'offre le Sénégal », a-t-il dit. La présence de près de 40 entreprises suisses déjà établies au Sénégal contribue au développement du pays avec des investissements de qualité, la création d'emplois, la formation professionnelle, l'innovation et avec la mise sur le marché de produits de renommée mondiale.