Congo-Brazzaville: Un concours international ouvert aux jeunes de moins de 30 ans

Dans le cadre du « Festival de la francophonie, Refaire le monde », un concours de chansons inédit « Chante en français » est lancé sur Instagram. Il s'adresse aux amateurs et professionnels de musique du monde entier.

Depuis le 22 mai et jusqu'au 9 juin, les internautes sont invités à poster une vidéo en chantant une chanson en français, durant au moins 45 secondes. Les candidats éligibles doivent être âgés de 18 à 27 ans et faire preuve de créativité dans leur morceau.

A la clé pour les cinq lauréats, une invitation à une résidence artistique à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en France pour enregistrer un morceau de musique et participer aux célébrations du passage de la flamme olympique. Et, une chance de se produire du 16 au 21 juillet sur scène aux prochaines Francofolies de spa en Belgique.

Depuis le 20 mars, "le Festival de la francophonie, Refaire le monde" fait vivre une année de fierté à la langue française et invite tout le monde à découvrir la créativité francophone dans toutes ses facettes : artistiques, culturelles et entrepreneuriales. Ce festival est adossé au 19e Sommet de la Francophonie dit « Sommet de Villers-Cotterêts », qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. « Cet événement, organisé en France pour la première fois depuis 33 ans, est l'un des temps forts internationaux de l'année 2024, aux côtés du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie et en Provence, des Jeux olympiques et paralympiques et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris », ont indiqué les organisateurs.

Dans un communiqué, "le Festival de la francophonie, Refaire le monde" souligne qu'en point d'orgue, du 2 au 6 octobre, il rassemblera à la Gaîté Lyrique, au Cent-quatre-Paris et autres lieux associés, des spectacles et des concerts, des débats et des performances, des conversations, des projections, ainsi que des rencontres avec de nombreuses personnalités francophones inspirantes venues du monde entier.

Notons que le concours de chansons inédit « Chante en français » est organisé par "le Festival de la francophonie, Refaire le monde" avec le partenariat des Alliances françaises, de Campus France, des Instituts français et de TV5 Monde. Les lauréats seront choisis par un jury d'exception et éclectique, qui représente la francophonie dans toute sa diversité. Toutes les informations pratiques du concours sont disponibles sur la toile.