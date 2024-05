Congo-Brazzaville: Le pays et le Kenya consolident leur relation d'amitié

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu, le 27 mai, avec son homologue Kenyan, William Ruto, sur des questions liées à la coopération bilatérale et au changement climatique.

Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'Etat ont souligné la nécessité de traduire dans les faits les différents accords signés en 2023 au profit des peuples congolais et kenyans. Les deux dirigeants ont évoqué également des questions liées au développement durable en Afrique, en rapport avec la tenue en Nairobi des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD).

Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a saisi cette occasion pour remettre officiellement l'invitation au président du Kenya, William Ruto, de prendre part à la conférence sur l'afforestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville.

Par ailleurs, après la signature en septembre 2018 de l'accord cadre régissant la coopération entre le Congo et le Kenya, la volonté affichée par les deux pays est de consolider davantage leur relation d'amitié et de fraternité par des visites réciproques de délégation, mais aussi par des rencontres au plus haut sommet de l'Etat.

Rappelons qu'à l'occasion de la visite d'Etat du président du Kenya au Congo en juillet 2023, les deux présidents ont donné la preuve de la vitalité de la coopération entre les deux pays par la signature de plusieurs accords touchant divers domaines, notamment politique, diplomatique et économique. En outre, le mémorandum d'entente dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que dans celui de l'agriculture et de l'élevage figure parmi ces accords.