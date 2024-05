Sénégal: Lancement du programme Zéro capital extérieur - La ville de Dakar salue une 'révolution de pensée et d'action'

La ville de Dakar a abrité lundi 27 mai 2024, la cérémonie de lancement du programme Zéro capital extérieur (Zce). Il s'agit d'un « programme innovant qui s'adresse aux jeunes, aux femmes et aux seniors, offrant une opportunité unique de développer des compétences entrepreneuriales sans nécessiter de capital extérieur », explique les responsables.

La première adjointe au maire de Dakar qui a présidé la rencontre a salué « une initiative novatrice et essentielle pour l'avenir de notre continent ». Ngoné Mbengue a soutenu que le programme Zéro capital extérieur est bien plus qu'un simple concept économique mais, une véritable révolution de pensée et d'action.

La première adjointe au maire Barthélémy Toy Dias est d'avis qu'en « s'appuyant sur nos propres ressources, compétences et talents, le Zéro capital extérieur nous offre une voie de sortie du sous-développement ».

A l'en croire, le Zce « nous encourage à investir dans notre propre potentiel, à développer des industries locales, et à renforcer notre autonomie économique, étant ainsi une invitation à l'autosuffisance et à la résilience ».

Par ailleurs, elle décalé que la municipalité de Dakar est déterminée à créer un environnement favorable pour les entrepreneurs locaux, les petites et moyennes entreprises, et les start-ups.

En ce sens, elle a souligné qu'ils vont mettre en place des dispositifs d'accompagnement, et offrir des formations pour améliorer les compétences de la population active. L'objectif étant de faire de Dakar un modèle de développement endogène, « démontrant que nous pouvons prospérer en utilisant nos propres ressources ».

Elle a également indiqué que le Fonds de développement municipal (Fodem) est un acteur clé dans cette dynamique. En tant que fonds de refinancement dédié à l'accompagnement des projets municipaux, elle a confié que le Fodem est essentiel pour l'accompagnement des initiatives locales.

« Nous nous engageons à ce que les fonds du Fodem soient utilisés de manière stratégique pour soutenir les projets qui s'inscrivent dans la vision du Zce », a-t-elle dit. Expliquant que cela inclut des investissements dans les infrastructures locales, l'agriculture durable, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication entre autres.

Pour réussir, Ngoné Mbengue a souligné que la mise en oeuvre du Zce nécessite une collaboration étroite entre le secteur public, le secteur privé et la société civile.

« Nous devons travailler ensemble pour identifier les opportunités, surmonter les défis et partager les meilleures pratiques », a-t-elle suggéré. Avant d'ajouter que la ville de Dakar est prête à jouer un rôle de leader dans cette collaboration, en facilitant les partenariats et en créant des plateformes de dialogue et d'échange.

Le programme mobilise des partenaires comme le Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique (Fafede), en partenariat avec le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), l'Eglise assemblée de Dieu (Ad) du Sénégal, la mairie de Dakar à travers le Fonds de Développement et de Solidarité Municipal (Fodem).