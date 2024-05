Burkina Faso: Maladie artérielle des membres inférieurs - Des médecins chinois et burkinabè partagent leurs expériences

La 6e équipe médicale chinoise a organisé un séminaire d'échanges en visio conférence sur la maladie artérielle des membres inférieurs, le vendredi 24 mai 2024. Cette rencontre virtuelle entre le directeur du département de chirurgie vasculaire à l'école de médecine clinique de l'université Tsinghua, Lei Li, en République populaire de Chine et les médecins du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo a été un cadre de partage des connaissances et d'expériences.

Les relations entre les médecins chinois et leurs collègues du Burkina Faso sont au beau fixe. Alors qu'elle intervient régulièrement dans les centres de santé pour les consultations, la sixième équipe médicale chinoise ne cesse de multiplier des efforts pour partager ses expériences et connaissances au profit des médecins burkinabè. Consciente des difficultés dont souffrent certains patients de la maladie artérielle des membres inférieurs, elle a jugé utile d'organiser un séminaire d'échanges sur la pathologie, le vendredi 24 mai 2024, afin de permettre à la partie burkinabè de comprendre davantage les techniques de soins. Ce cadre d'échanges, a réuni les chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, des médecins spécialistes de formation et certains membres de l'équipe médicale chinoise. Ils ont dialogué et discuté, en visioconférence, avec le directeur du département de chirurgie vasculaire à l'école de médecine clinique de l'université Tsinghua, Lei Li, en République populaire de Chine.

Dans son exposé, le directeur du département de chirurgie vasculaire a décrit l'étiologie, l'épidémiologie, les manifestations cliniques, le stade et la classification, les procédures de diagnostic et les méthodes de traitement des maladies artérielles des membres inférieurs. Il a également utilisé des images et des vidéos chirurgicales pour expliquer de façon systématique, le calendrier d'application, les principes essentiels de l'opération et les précautions de l'angioplastie endovasculaire interventionnelle, de l'incision vasculaire, de la thrombectomie et du pontage vasculaire.

Les échanges ont été fructueux entre le personnel soignant du CHU de Tengandogo et l'expert chinois. Les différentes interrogations et préoccupations ont trouvé satisfaction au cours des échanges. Tout en remerciant les participants, M.Li, s'est dit apte avec son équipe à fournir une assistance pour la formation des spécialistes Burkinabè, les consultations, les discussions de cas, les conseils techniques chirurgicaux, etc.

A l'issue des échanges, le médecin Lacina Woni, du département de chirurgie thoracique et vasculaire de Buenos Aires, a manifesté sa joie d'avoir participé à ce séminaire. Pour lui, le séminaire a permis de communiquer avec les experts chinois en chirurgie vasculaire.