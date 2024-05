Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réceptionne les lettres de créance des Ambassadeurs de la Hongrie, du Danemark et du Pakistan

Au cours d'une cérémonie organisée jeudi 23 mai dernier, à la Cité de l'Union Africaine, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Hongrie, du Danemark et du Pakistan, tous non-résidents à Kinshasa.

Le premier, M. Zsolt Mészáros, est un diplomate hongrois avec résidence à Nairobi, au Kenya, où il représente également son pays depuis le 2 décembre 2020. Avant d'occuper ce poste, il a été Attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était Responsable des Opérations à « International Testing and Training services LTD » à Budapest, en Hongrie. Il est détenteur d'un doctorat en Histoire, une maitrise en Philologie et Pédagogie espagnole ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. « Mbote Mokonzi, c'est avec un grand plaisir que je viens présenter à Kinshasa les lettres de créance. Merci beaucoup pour cette occasion ; les relations bilatérales entre notre pays, la Hongrie et la RDC sont plus que jamais dynamiques », a écrit le diplomate hongrois dans le livre d'or.

Il a fait savoir que chaque année, son pays accorde 10 bourses d'études aux jeunes congolais. Il s'est félicité de la décision de son pays d'avoir ouvert un bureau diplomatique à Kinshasa depuis 2023.

De son côté, Mme Signe Winding Albjerg, Ambassadrice du Danemark, est résidente à Kampala, en Ouganda. Depuis août 2021, elle occupe le poste de Directeur pour l'Afrique, la Politique et le Développement au sein du ministère danois des Affaires étrangères, après avoir été Directeur de la Diplomatie verte et du Climat depuis 2020.

Elle est diplomate de carrière et travaille au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, et en tant que Chargée d'Affaires à la représentation danoise à Harare, au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en Sciences politiques.

« J'espère sincèrement et j'ai l'intention de renforcer la bonne coopération entre nos pays au cours de mon mandat », a-t-elle écrit dans le livre d'or.

Enfin, M. Murad Baseer est ambassadeur du Pakistan. Il réside à Harare, au Zimbabwe et est également accrédité auprès de l'Angola, de la Zambie et du Malawi. C'est un diplomate de carrière du service extérieur de son pays. Il a travaillé à différents titres au sein du ministère des Affaires étrangères d'Islamabad et de la mission du Pakistan à l'étranger depuis 2003 : Directeur général (2021-22), Chef adjoint du protocole (2019), Conseiller à l'ambassade du Pakistan à Doha, au Qatar (2018-2019) et à Bern, en Suisse (2016-17), etc.

Il est titulaire d'une maîtrise en Sciences de Défense et Études stratégiques, ainsi que d'un diplôme pré-doctoral en master de Philosophie des Relations internationales.