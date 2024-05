Congo-Kinshasa: Journée sportive de vulgarisation de Roller Sport de Kinshasa, Liprokin - Jeannot Kuzi gagne son pari, sa campagne le conduit à la conquête des Ecoles et Eglises

Samedi à l'esplanade du Palais du peuple, Jeannot Kuzi Wendo a gagné son pari. Le jeune énarque a mobilisé plus de 300 rollers de 5 à 25 ans devant un parterre de partenaires et une foule nombreuse passionnée de cette sport olympiade. Le président de la Ligue provinciale de Roller skating de Kinshasa, Jeannot Kuzi et son comité a, d'abord, lancé un appel aux parents de faire inscrire les enfants à la colonie de vacances organisée pour encadrer les jeunes et les adolescents à la discipline olympiade de Roller Sport à Kinshasa. Ensuite, dans son mot devant les athlètes et un parterre de partenaires, avec l'hymne national en fond sonore, comme pour couronner sa fulgurante ascension, devant une marée de banderoles et autres symboles. La journée de sensibilisation et vulgarisation du sport Roller de Kinshasa a permis à la Ligue Provincial de Roller Skading de Kinshasa et sportif congolais de mettre en valeur des deux disciplines sportives, en les associant pour la première fois aux autres biens connus.

Voilà pour le décor choisi par Jeannot Kuzi, qui sort le Roller sport de son sommeil. Ses premiers mots ont été pour rendre hommage à ceux qui l'ont soutenu et remercier du fond de son coeur tous les partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette mémorable journée sportive des Roller Sports de Kinshasa: Les Rollers, les passionnés de cette discipline ont été, également, chaleureusement remerciés. Jeannot Kuzi a également pensé à tous ceux qui lui ont permis de gagner ce pari du lancement de la campagne de vulgarisation à travers la ville de Kinshasa.

Son programme de sensibilisation et vulgarisation qu'il a déroulé, le samedi 25 mai 2024, le conduira dans les églises, écoles et autres cercles des jeunes dans le but d'encadrer les jeunes. "Cet évènement, dorénavant bien installé dans notre programme d'activités sportives qui vise à célébrer les valeurs sportives de Roller que sont : l'engagement, l'encadrement de la jeunesse et le goût de hisser plus haut le Roller sports sur l'échiquier national, africain et international".

La Journée sportive de vulgarisation de Roller avait dans son agenda les disciplines telles le slalom, le style Jump, le high jump et la hauteur pure exhibés par des raideurs de cadet, Junior et senior vifs de 20 clubs issus de la Lukunga, Mont-Amba, Tshangu et Funa.

La Ligue Provinciale de Roller Staking de Kinshasa (LIPROKIN) sous l'oeil vigilant de la Fédération Congolaise de Roller, a organisé cette Journée pour marquer la reprise des activités sportives du roller à Kinshasa. Une grande parade en prélude de cette manifestation a émerveillé plus d'un participant où l'on a admiré les rollers, cyclistes et skateurs, encadrés par la Police Nationale Congolaise, ont parcouru les grandes artères notamment, les Boulevards Lumumba et Triomphal pour chuter à l'Esplanade du Palais du Peuple.

«Nous sommes très contents d'avoir gagné ce pari, car depuis notre prise de fonction, nous ne pensons qu'à la réussite de cette activité pour relancer le roller à Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez compris que le Roller regorge beaucoup de talents à travers la ville de Kinshasa et notre comité va faire un travail de fond pour encadrer ces derniers et tout se fera dans l'unité et collaboration avec la fédération», a expliqué Jeannot Kuzi.

Le président de Liprokin a circonscrit cette campagne sous l'insigne de préparation du Championnat Provincial qui sera organisé à mi-juin sur l'esplanade de l'échangeur de Lemete et effectivement l'organisation de la colonie de vacance qui aura lieu en juillet-août afin de permettre aux jeunes de découvrir et pratiquer le roller. Selon Jeannot Kuzi, la colonie est un cadre d'apprentissage des élèves sur les ABC de la discipline Roller. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, la ville de Kinshasa regorge de talents dans ces disciplines. "Notre comité va maintenant travailler pour l'encadrement de ces athlètes, en étroite collaboration avec la Fédération». Notons que les participants à cette Journée, ainsi que les partenaires ayant contribué au succès de l'événement, ont été récompensés avec des diplômes de mérite.