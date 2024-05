Cameroun: Cameroon Fashion Design 2024 - Une délégation brésilienne attendue au pays le 2 juin prochain

Placé sous le thème évocateur du «Métissage Culturel : L'Accord Parfait entre le Brésil et le Cameroun », Cameroon Fashion Design act 4, cette année, l'organisation a choisi de collaborer étroitement avec le Brésil, un pays frère avec lequel le Cameroun partage de nombreuses similarités géographiques, culinaires et culturelles. « Cette année, nous avons jeté notre dévolu sur le Brésil. Nous allons collaborer avec le Brésil pour cette 4e édition.

Le Brésil qui est un pays frère. Nous avons beaucoup de similarité tant au niveau géographique, culinaire et culturel. Donc nous aimerons vraiment faire découvrir aux camerounais cette culture-là qui est très riche et nous pensons que cette collaboration avec le Brésil, nous ne pouvons que sortir grand et beaucoup plus riche culturellement parlant, précise Sophie DAREL promotrice de cet événement.

Il faut le préciser cette quatrième édition se tiendra du 3 au 8 juin 2024 dans la cité capitale politique Camerounaise Yaoundé, organisé par évidence media group avec le soutien de la première dame Camerounaise Madame Chantal BIYA.

Les festivités débuteront avec une cérémonie d'ouverture suivie d'une conférence de presse et d'une visite guidée du Musée National village du festival le 3 juin 2024; une série d'ateliers, de défilés de mode et de spectacles culturels mettant en lumière la richesse des traditions brésiliennes et camerounaises.

Des démonstrations de chefs cuisiniers brésiliens et camerounais raviront les papilles des visiteurs, tandis que des performances artistiques enchanteront les convives; la soirée du 6 juin quant à elle sera marquée par une soirée gastronomique aux cascades du Mfoundi à Yaoundé où les chefs cuisiniers des deux pays collaboreront pour créer un menu d'exception; le 7 juin sera dédié à une conférence sur la collaboration cinématographique et artistique entre les deux nations, suivie d'une soirée de gala mettant en vedette des défilés de mode et la remise de prix aux artistes distingués qui se tiendra au Hilton hôtel de Yaoundé; enfin, le 8 juin, les participants auront l'occasion de découvrir les merveilles touristiques du Cameroun.

Après le succès fulgurant de la dernière édition tenue à Yaoundé et Bangou à l'ouest Cameroun , Cameroon Fashion Design 2024, promet de marquer les esprits et renforcer les liens culturels entre le Cameroun et le Brésil.