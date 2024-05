Cameroun: Renaissance santé by Claire Ntolo, succès total au salon hoche à Paris

Le samedi dernier, le 25 mai 2024, le prestigieux salon Hoche à Paris était le théâtre de communication dans le domaine de la santé, organisé par Claire Carine NTOLO, présidente de l'association Renaissance Santé. Le cancer et l'insuffisance rénale, deux fléaux de la santé publique, étaient au cœur des débats lors de cette conférence médicale. Des spécialistes renommés, des médecins éminents venus d'Afrique et des hôpitaux français ont partagé leur expertise à travers des exposés de grande qualité. Après les mots d'accueil de Mme Ntolo, présidente de l'association, le Dr Sylvie MURAWA Durand de la Ligue contre le cancer a pris la parole pour éclairer l'auditoire sur cette pathologie.

En tant que marraine de l'événement, le Dr Odile Wandji Teunkam, gynécologue obstétricienne dans les hôpitaux français et adjointe au Maire à la Santé dans la commune de Montlhéry en région parisienne, a partagé son expérience quotidienne dans le domaine de la santé des femmes et d'autres sujets connexes. Le Dr Suzie YAWAT a ensuite pris la parole, suivie par la brillante Dr Erika Nnang OBADA, spécialiste en néphrologie, qui a présenté son exposé sur l'insuffisance rénale.

Pendant une heure, un dialogue riche s'est noué, marqué d'écoute et de partage, agrémenté de témoignages poignants de participants atteints de ces maladies, qui cherchaient un espoir de vie après de longues périodes de traitement et de rémission. Cette journée a également vu la participation de plusieurs personnalités de la société civile, notamment Lise Fagnia, maire adjointe de la ville d'Asnières-sur-Seine, la journaliste Marie Roger Biloa et le Dr Elie NKAMGUEU, président du club Efficience.

Un goûter aux délices de la gastronomie française, préparé avec soin par la boucherie Leveque du 10ème arrondissement parisien, sera offert aux convives, accompagné des rafraîchissements exotiques de la marque BAZOU, en attendant le grand saut vers le gala prévu en soirée. Cet événement rend hommage aux héros de la médecine, et c'est dans la vaste salle de réception du Salon Hoche que plus de 500 personnes se sont retrouvées, unies par les valeurs de respect, d'humilité et surtout par le sentiment de renaissance.

Parmi les invités, une centaine de médecins de toutes spécialités, des aides-soignants et des infirmiers qualifiés, hommes et femmes du corps médical, venus de toute l'Île-de-France et même au-delà, se sont réunis pour soutenir une cause noble, incarnée par une femme déterminée dans son engagement associatif, et surtout pour rendre hommage aux professionnels disparus dans l'exercice de leur fonction.

Après la performance remarquée de Coco Joe et de sa troupe de danse, le talentueux artiste Ben Skin, Nyamsi Ben, ouvrira le bal, suivi de Junior Sengard et Thierry Fouda, pour conclure avec le doyen Dina Bell, spécialiste des succès musicaux sur le continent camerounais. Cette journée riche et mémorable restera gravée dans la mémoire des Africains présents comme l'un des moments où un thème précis a été associé à un moment de détente et de convivialité. L'édition 2025 est déjà annoncée pour le 10 mai 2025, avec encore plus d'innovations et de surprises en perspective. Vivement le 10 mai 2025 pour un autre grand moment dédié à la santé et aux retrouvailles.