Ile Maurice: Volley-ball / Un Camp-Ithier VBC - CS Pamplemousses déterminant

Les deux équipes ayant débuté victorieusement dans les play-offs masculins, s'affrontent ce soir (19h30) au gymnase Pandit Sahadeo. Nul besoin de dire que ce duel entre le Faucon Flacq Camp-Ithier VBC et le Club sportif de Pamplemousses sera déterminant dans la course au titre.

Camp-Ithier a dominé le Quatre-Bornes VBC en trois sets, 26-24, 25-19 et 26-24, pour débuter victorieusement cette phase finale aller. «Je suis content que l'on ait empoché les trois points. Dans ces play-offs, chaque point est important. Mais les premier et troisième sets étaient serrés. Par moments, nous avons flanché. Mon problème reste toujours l'effectif. Les joueurs présents apportent leur contribution mais au poste de réceptionneur-attaquant, je ne peux compter sur Gilbert Alfred qui a pris la décision de se concentrer sur la qualification olympique en beach volley. Et c'est l'équipe qui paie cela cher ! Du coup. Je me retrouve avec seulement Steward Joseph et Ravish Naiko à ce poste. Lors du deuxième set face à Quatre-Bornes, nous avions un retard de trois ou quatre points et vu que Naiko était dans un jour sans, j'ai dû trouver un plan B. C'est ainsi que j'ai pris la décision de convertir Jason Radoo, qui est l'un des meilleurs contreurs centraux du championnat, en réceptionneur-attaquant et son expérience et ses qualités intrinsèques nous ont permis de refaire notre retard et de retourner la situation en notre faveur», analyse Deepak Aungnoo, le coach flacquois.

Et quid du prochain match contre le champion en titre, CS Pamplemousses ? «Pamplemousses est sur une pente ascendante. Ce n'est plus l'équipe qui a disputé les préliminaires. Elle récupère ses joueurs blessés alors que les autres arrivent au summum de leur forme au bon moment. Nous ne pourrons faire une séance d'entraînement intense à la veille de ce match important. Aux joueurs de prendre leurs responsabilités», ajoute-t-il.

QBVC et Tranquebar victorieux en féminin

De son côté, le CS Pamplemousses a battu Port-Louis Fire Star en quatre sets, 28-26, 25-22, 20-25 et 25-19. «C'est toujours bon de débuter par une victoire, surtout en play-offs. Nous avons battu une équipe de Port-Louis Fire Star qui n'avait perdu qu'une seule fois lors des préliminaires. C'est un très bon résultat pour le moral de mes joueurs. Je suis d'avis que l'équipe qui a fait le moins de fautes s'est imposée. Je pense aussi que nous étions mieux préparés tactiquement», confie Sanjeev Jundoosing.

Que pense le technicien de ce choc qui attend ses protégés demain ? «A chaque match ses vérités. Camp-Ithier est une grande équipe qui s'est bien renforcée à l'intersaison. Avec les joueurs de talent qu'elle possède, il nous faudra être très concentré. Le coup est jouable et la décision se fera sur le terrain», répond-il. Le QuatreBornes VBC et le Port-Louis Fire Star tenteront de redresser la tête lors de leur duel demain à 19h30.

En féminin, la logique a été respectée lors des deux premières rencontres des playoffs. En effet, les championnes en titre du Quatre-Bornes VBC l'ont emporté en trois manches aux dépens d'Azur SC, 25-8, 25-10 et 25-19, tandis que Tranquebar Black Rangers a disposé de l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill en trois sets également, 25-8, 25-14 et 25-18.

Les prochaines rencontres

Aujourd'hui

18h30: USBBRH vs Quatre-Bornes VBC (dames)

19h30 : CS Pamplemousses vs Faucon Flacq Camp-Ithier VBC (hommes)

Demain

18h30: Tranquebar Black Rangers vs Azur SC (dames)

19h30: Port-Louis Fire Star VBC vs Quatre-Bornes VBC (hommes)