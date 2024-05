Afrique: La voix du champion de la paix est entendue et respectée à l'UA

Luanda — La voix du Président de la République d'Angola, João Lourenço, est entendue et respectée au sein de l'Union africaine (UA), reflétée dans les décisions les plus importantes adoptées qui déterminent l'avenir du continent.

C'est ce qu'a indiqué le représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA, Miguel César Bembe, dans une interview exclusive accordée récemment à l'ANGOP, au cours de laquelle il a évoqué, entre autres questions, la désignation du Chef de l'État angolais comme champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

C'est depuis deux ans, jour pour jour, que le Président João Lourenço a été nommé champion de la paix lors du Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, tenu le 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale.

Pour l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie, l'Exécutif angolais cherche à jouer un rôle de plus en plus actif et affirmé au sein de l'Union africaine.

Il a rappelé que, compte tenu de la reconnaissance mondiale, le pays a atteint les plus hauts niveaux en termes d'autorité et de crédibilité dans le traitement des questions liées à la culture de paix, à la résolution pacifique des conflits, à la réconciliation nationale et à la sécurité.

Miguel César Bembe a souligné que pour la quatrième fois, l'Angola assume un mandat de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale, car il apparaît essentiel d'adopter des initiatives visant à consolider la paix et la sécurité en Afrique et à accroître le prestige et le rayonnement du pays, compte tenu de son expérience en la matière.

La présence de personnel angolais dans les structures de l'UA contribue également à renforcer et à consolider l'influence du pays dans l'organisation continentale, une stratégie nationale spécifique étant pertinente à cet effet.

Concernant la présidence tournante annuelle de l'UA en 2025, il a souligné qu'elle reflète la forte dynamique de la diplomatie angolaise, dirigée par João Lourenço, président de la République d'Angola.

Deux ans plus tard, le président João Lourenço se révèle être un « travailleur infatigable » dans son épineuse mission de recherche permanente de solutions aux différents conflits, politiques et armés, qui affligent le continent.

De même, et en tant que président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), João Lourenço a été mandaté, également par l'UA, pour assurer la médiation dans la crise entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Dès lors, la capitale angolaise est devenue le théâtre de mouvements diplomatiques constants, avec l'entrée et la sortie de délégations étrangères à différents niveaux, comme un passage incontournable sur les voies de la « Pax africaine ».

Autrement dit, l'Angola est devenu « un tournant pour les consultations politiques » sur le continent africain, selon des observateurs attentifs à l'évolution de la diplomatie africaine.

