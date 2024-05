Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire / Ghana - Les deux nations renforcent leur coopération sportive

Le 24 mai 2024, M. Adjé Silas Metch, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de vie de la Côte d'Ivoire, a rencontré son homologue ghanéen, M. Mustapha Ussif, Ministre de la Jeunesse et des Sports, lors des demi-finales des qualifications de la CAN U17 pour la zone UFOA-B. La réunion a eu lieu, le vendredi 24 mai 2024, au cabinet du ministre ghanéen, avec la participation des collaborateurs des deux délégations, dont les Conseillers techniques Diallo Adamah Khalil et Gouali Dodo Basile.

Les deux ministres ont discuté de l'actualité sportive continentale et sous-régionale, exprimant leur volonté de renforcer les liens entre leurs nations, à l'image du partenariat Café-Cacao où la Côte d'Ivoire et le Ghana sont leaders mondiaux.

M. Adjé Silas Metch a déclaré : "Je suis venu dans le cadre du tournoi de l'amitié pour exprimer ma gratitude envers mon collègue. Nous avons discuté du renforcement de la coopération sportive, des échanges d'expérience et de l'organisation d'activités communes pour rentabiliser nos infrastructures sportives. Un nouveau leadership émerge, non seulement dans le secteur du cacao, mais aussi dans le domaine du sport."

De son côté, M. Mustapha Ussif a ajouté : "La Côte d'Ivoire est un pays frère, et je suis heureux de recevoir mon frère ici aujourd'hui. Nous avons discuté du développement du secteur sportif et de l'utilisation des infrastructures disponibles après les Jeux africains et la CAN 2023. Il est question de travailler ensemble pour développer le sport en Afrique de l'Ouest."

Cette rencontre marque un pas significatif vers une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le domaine du sport, ouvrant de nouvelles opportunités pour les jeunes athlètes des deux nations.