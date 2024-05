Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Mai 2024

Soudan : Conflit entre armées - Près de 200 morts dans des combats en 2 semaines

Plus de deux semaines de combats entre l’armée soudanaise et un groupe paramilitaire notoire pour le contrôle d’une grande ville de la région occidentale du Darfour ont tué au moins 123 personnes, a déclaré dimanche un groupe d’aide internationale. Les combats à el-Fasher, capitale de la province du Nord-Darfour, ont également blessé plus de 930 personnes au cours de la même période, selon Médecins sans frontières. » Cela témoigne de l’intensité violente des combats », a déclaré l’organisation. « Nous demandons aux belligérants de faire davantage pour protéger les civils ». Les affrontements entre l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide se sont intensifiés au début du mois dans la ville, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, selon les Nations Unies, note, pour sa part, AfricanNews. (Source : african Manager)

Burkina Faso : Victoire des Étalons U17 au tournoi UFOA-B - « Vous avez fait honneur à votre patrie » (Capitaine Ibrahim Traoré)

Via son compte X (ex- Twitter), le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État, a salué le sacre des Étalons en finale du tournoi UFOA-B U17. Je salue le sacre de nos jeunes Étalons à l’issue du tournoi de l’UFOA-B U17, ce 28 mai 2024. Votre victoire et votre parcours durant cette compétition renforcent notre conviction que chaque Burkinabè est capable de défendre dignement les couleurs nationales en Afrique et partout dans le monde. Vous avez fait honneur à votre patrie et avez apporté du réconfort et de l’espoir aux combattants engagés pour la reconquête du territoire national et à tous vos compatriotes. Soyez remerciés et recevez la reconnaissance de la Nation entière. (Source : Bukina24)

Côte d’Ivoire : Hadj 2024 - Les premiers pèlerins ivoiriens sont arrivés en Arabie Saoudite

Au nombre de 430, les premiers pèlerins ivoiriens qui ont pris le vol dans l’après-midi du lundi 27 mai 2024, sont bel et bien arrivés en terre sainte. Selon le service de communication de la direction générale des Cultes, les pèlerins du 1er vol ont atterri en Arabie Saoudite, le mardi 28 mai 2024, à 08 heures 05 minutes. Pour rappel, le dernier vol charter partira le mercredi 5 juin 2024, à 23 heures 50 minutes. Au total, ce sont 15 vols charters qui partiront d'Abidjan pour la terre sainte. (Source : fratmat.info)

Maroc : Sports/ Basketball - Signature d’une convention de partenariat pour l’échange des expertises

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB) et la fédération gabonaise de la discipline dans le but de consolider la coopération et l’échange d’expertises. ( Source : Map express)

Guinée : Coopération avec la Belgique - Un nouveau programme de coopération de 34 millions d’euros

La Gouvernement guinéen a lancé ce mardi 28 mai 2024, un nouveau programme de coopération avec le Royaume Belgique. Financé à hauteur de 34 millions d’euros par Bruxelles, ce nouveau programme de coopération s’étend sur une période de quatre ans (2023-2027).La situation politique transitoire de la Guinée, qui mènera à un retour à l’ordre constitutionnel, n’a pas empêché la Belgique de poursuivre son appui à la population guinéenne, a déclaré la Cheffe du service Afrique de l’ouest au ministère belge des affaires étrangères.« Nous avons signé le 30 novembre 2023 un nouveau programme, aboutissement d’une longue préparation commune entre la partie guinéenne et la partie belge. Ce programme de 34 000 000 Euros sur 4 ans, a comme objectif général le renforcement de la résilience économique, sociale et environnementale des populations vulnérables, et plus particulièrement des Jeunes et des femmes, permettant un développement humain durable en Guinée », a déclaré Florence DESCHUYTENER. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Pour entamer l’évacuation de la production d’anacarde - Le Djilor à Ziguinchor avec 300 containers

Le navire le « Djilor » a accosté lundi au port de Ziguinchor avec à son bord 300 containers vides destinés à l’évacuation de la production d’anacarde de la Casamance naturelle, a constaté l’APS. Ce navire, indiquent les responsables du Consortium sénégalais des affaires maritimes (COSAMA), « va enfin amorcer le début du processus d’évacuation de la production d’anacarde » des régions méridionales du pays. Son arrivée « marque le démarrage de la campagne 2024 de la filière anacarde à Ziguinchor », expliquent-ils. Il « sera suivi prochainement du navire Diogué afin de permettre une évacuation efficiente de toute la production d’anacarde via le port de Ziguincho » a expliqué la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Marième Diaw Diouf.Elle s’exprimait en marge d’un point de presse tenu juste après l’arrivée du navire, en présence des acteurs de la filière anacarde.« Ce navire qui vient d’accoster avec 300 containers vides permettra aux dockers qui sont restés trois ans sans activité de renouer avec le travail. Ce navire va donc permettre à ces dockers de disposer du travail », a-t-elle salué. D’une capacité de 4000 tonnes, le Djilor est venu participer à la campagne de l’anacarde de cette année, a-t-elle insisté. (Source : Aps)

Niger : Dosso/ Pour la réhabilitation des périmètres irrigués - L’Etat investit 1,4 milliard F cfa

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Colonel Mahamane Elhadj Ousmane a procédé, le lundi 27 Mai 2024 à Sakondji dans la Commune urbaine de Gaya, au lancement des travaux de réhabilitation de la digue de Gatawani et du périmètre irrigué de ladite localité. Cette cérémonie consacre ainsi le lancement, dans cette Région, des travaux entrant dans le cadre du Programme « Grande irrigation » du Cnsp destiné à conduire vers la souveraineté alimentaire du Niger. Ce programme, qui est une déclinaison du Programme de Résilience pour la Souveraineté Alimentaire, a rappelé à l’occasion le Ministre en charge de l’Agriculture, ambitionne la mise en valeur effective de 39.700 hectares de périmètres irrigués publics. Pour l’année 2024, le programme prévoit 2.000 hectares de nouvelles terres et 2000 hectares de réhabilitation d’aménagements existants. D’ores et déjà, a indiqué le Ministre Mahamane Elhadj Ousmane, il a été procédé à l’identification de l’ensemble des besoins en réhabilitation de périmètres dans les huit régions. La région de Dosso bénéficiera des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués publics de Sakondji, Tara et le périmètre fruitier de Gaya, totalisant 288 ha, mais aussi de la digue de Gatawani longue de 32 kilomètres. (Source : Anp)

Rca : Lutte contre l’insécurité - Les Faca et leurs alliés lancent une importante opération militaire à Mboki

Quelques semaines après le déploiement des instructeurs russes dans le Haut-Mbomou, l’armée fait son retour à Mboki avec l’appui de ses alliés. Ce retour s’est opéré par une opération militaire dans la localité. Selon des informations rapportées à Radio Ndeke Luka, l’opération militaire a été menée par des instructeurs russes et des éléments des Forces armées centrafricaines (Faca) en provenance d’Obo. L’objectif de cette expédition militaire est de déloger les combattants armés de l’Unité pour la paix en Centrafrique (Upc) qui contrôlaient Mboki depuis des années. Samedi 25 mai, après quelques minutes d’échanges de tirs, la ville est passée sous le contrôle des forces régulières. Même si des morts ont été signalés dans les rangs de l’UPC, il est encore difficile d’établir un bilan définitif faute de réseau téléphonique dans la localité.( Source : abangui.com)