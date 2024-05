Ile Maurice: PV Solutions propose une réponse au recyclage des panneaux photovoltaïques

L'industrie des panneaux solaires se développe à Maurice, avec l'installation d'approximativement 450 000 panneaux et une capacité solaire atteignant 127 MW.

Même si la durée de vie des panneaux est de 20 à 30 ans et que nous n'avons pas encore atteint une masse critique, il est nécessaire d'agir dès maintenant pour gérer les futurs déchets solaires, qui augmenteront au fur et à mesure que davantage de panneaux atteignent leur fin de vie. Mettre en place des infrastructures de recyclage prend du temps et demande de l'organisation.

Les opérateurs locaux doivent relever des défis, notamment le coût et la complexité du recyclage de ces panneaux. C'est dans ce contexte que Neelam Ramrekha a fondé PV Solutions, une start-up en incubation et lauréate de trois prix lors du Test Drive 10 de La Turbine.

Son objectif est de maximiser la récupération de matériaux réutilisables dans les panneaux solaires en fin de vie afin de minimiser la production de déchets. La start-up propose une solution pour la gestion de fin de vie et le recyclage des panneaux photovoltaïques. Ce projet a été dévoilé, le mercredi 22 mai, à Les Fascines, Moka.

Ces panneaux sont recyclables à 95 %, y compris le silicium, le verre, les métaux (aluminium, cuivre, argent) et les plastiques. Les matériaux recyclés peuvent servir à fabriquer de nouveaux panneaux, prolongeant ainsi leur cycle de vie. Le recyclage et la réutilisation créent aussi des emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Si les panneaux ne sont pas recyclés, ils deviennent des déchets électroniques, générant des milliers de tonnes de matériaux, qui mettent des centaines d'années à se décomposer.

Neelam Ramrekha, fondatrice de la start-up, explique que «PV Solutions représente une solution locale capable de répondre aux besoins des secteurs public et privé par rapport au recyclage des panneaux photovoltaïques dont l'usage se démocratise davantage. Il est crucial de débuter le recyclage des panneaux solaires immédiatement. Cependant, il est paradoxal et contre-productif de continuer à exporter des panneaux usagés vers d'autres régions. Cette pratique va à l'encontre de nos efforts pour réduire notre empreinte écologique et compromet notre engagement envers un environnement durable.»

Ainsi, ajoute-t-elle, «ce nouveau service se distingue par l'utilisation de technologies avancées permettant de récupérer des matériaux de haute pureté à partir de panneaux solaires usagés, une approche bien plus efficace que les méthodes traditionnelles de broyage. Les panneaux solaires sont composés de différents métaux et matériaux recyclables en divers objets. Cette innovation permet un recyclage optimal, réduisant la nécessité d'extraire de nouvelles matières premières».

«Partenariat stratégique»

Pour maximiser ses chances de réussite, la start-up est entrée en partenariat stratégique avec PV Cycle, société engagée dans la collecte et le recyclage des panneaux solaires, qui offre ses services à l'échelle mondiale, notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis, ainsi qu'à travers des partenaires dans d'autres pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Australie. Cette collaboration permet à la start-up de bénéficier de l'expertise et des infrastructures avancées de PV Cycle, s'assurant ainsi que ses opérations soient efficaces et respectent les normes environnementales.

«En sensibilisant dès maintenant, nous avons une meilleure chance de faire passer le message et de créer des habitudes de recyclage durables. De plus, agir dès maintenant contribue à limiter les impacts environnementaux négatifs à long terme. Ensemble, nous allons renforcer notre mission de réduction des déchets électroniques en augmentant le taux de récupération des matériaux et en réduisant l'empreinte carbone de l'industrie solaire», avance Neelam Ramrekha. «Ce partenariat sensibilise l'industrie et le grand public à l'importance du recyclage des panneaux solaires, en promouvant des normes élevées de durabilité et d'efficacité. Pour relever les défis de ce secteur, il est essentiel d'investir dans la recherche et le développement de technologies de recyclage plus performantes, d'établir des réglementations incitatives, et de sensibiliser le public et les entreprises à l'importance du recyclage des panneaux solaires.»

Pour Diane Maigrot, directrice générale de La Turbine, cette initiative en matière de recyclage des panneaux photovoltaïques «est une avancée majeure vers un avenir plus durable. Ce type de solution répond non seulement aux besoins actuels de gestion des déchets mais contribue également à la transition énergétique de Maurice. En offrant un encadrement personnalisé et un accès à notre réseau d'experts, nous aidons ces start-up à transformer leurs idées en réalités concrètes, apportant ainsi des bénéfices tangibles à notre communauté et à notre environnement».