Sénégal: Kédougou - Birame soulèye Diop invite Sored mine à respecter le contenu local et l'environnement

Kédougou — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a invité la société minière Sored mine SA à respecter le contenu local et la préservation de l'environnement dans la commune de Khossanto, dans le sud-est du Sénégal.

"Les préoccupations que nous avons entendues au sein de la société minière Sored mine sont nombreuses et on ne va pas regarder l'intérêt de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise sénégalaise, on ne va pas respecter le contenu local et l'environnement, ce qui ne va pas se faire", a martelé M. Diop.

Il conduisait lundi une délégation ministérielle dans le département de Saraya dans le cadre d'une visite de travail dans les sociétés minières de la région de Kédougou, en présence de la gouverneure Mariama Traoré.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines a également déploré les mauvaises conditions de travail au sein de la société minière Sored Mine.

Il a demandé à l'entreprise de prendre les dispositions utiles pour être en conformité avec les prescriptions de la loi sur toute la chaîne des obligations légales et sociales.

"Vous devez respecter tous les engagements auxquels vous êtes assujettis sur la transmission des informations utiles aux services techniques concernés et nous avons transmis une mise en demeure pour des informations qu'on a demandées à l'entreprise", a-t-il déclaré.

Birame Soulèye Diop était accompagné durant cette visite de deux jours dans la région de Kédougou des ministres des Forces armées, de l'Environnement et de la Transition écologique et du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, de l'Education nationale, de la Santé et de l'Action sociale et de l'Hydraulique et de l'Assainissement.